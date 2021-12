Život celebrít nie je vždy taký ružový, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Svoje by o tom vedela porozprávať aj popová speváčka Britney Spears. Po získaní vytúženej slobody a vytrhnutia sa z pazúrov jej otca Jamieho, sa jej fotografií nedokážu paparaci opäť nabažiť rovnako ako v minulosti.

Popovú speváčku prenasledovali paparaci celý život, azda najhoršie to bolo v čase, keď začala mať psychické problémy. Bod zlomu prišiel až v roku 2007, keď si vyholila hlavu. V novom dokumentárnom filme na Netflixe odznela aj príčina tohto jej bizarného činu, pri ktorom bolo údajne až 70 fotografov z rôznych médií. „Nechcem, aby sa niekto dotýkal mojej hlavy. Nechcem, aby sa niekto dotýkal mojich vlasov. Je mi z toho zle," povedala svojej tatérke Emily Wynne-Hughesovej, keď bez vlasov vychádzala z kaderníctva.

Na internete aj po rokoch koluje množstvo fotografií uplakanej Britney v kaviarni so synom v náručí, ako sa tacká opitá z klubu, či trapasov, ako nastupuje do auta. Opité celebrity pri nastupovaní pod vplyvom alkoholu totiž ukážu aj to, čo malo zostať skryté - a paparaci sa týchto fotografií nevedia nabažiť!

Hon paparacov na Britney Spears. Zdroj: archív

Nočná mora je späť

Britney Spear je voľná od 29. septembra, keď súd oficiálne odobral opatrovníctvo jej otcovi Jamiemu Spearsovi. Pre Britney to znamená, že si po rokoch môže konečne spravovať financie, opustiť dom, kedy len chce, šoférovať auto, ísť na dovolenku, otehotnieť či zasnúbiť sa, čo po získaní svojho života späť aj spravila. O jej život sa však po získaní slobody začali aktívne zaujímať aj paparaci.

Počas 14 rokov, keď bola speváčka pod kontrolou svojho otca, mala zakázané zosobášiť sa, splodiť dieťa a dokonca jej bol odoprený aj prístup k vlastným zarobeným peniazom. Zásnuby speváčky sú tak ďalším veľkým víťazstvom v boji za slobodu a kontrolu nad svojím životom. Zdroj: instagram @britneyspears @samasghari

Na oslavu 40. narodenín odcestovala Britney aj s rodinou na dovolenku do Mexika. Počas opaľovania ju paparaci pristihli, ako leží na ležadle hore bez. Speváčka sa najskôr zakrývala uterákom, nakoniec sa však postavila a ukryla sa dovnútra. Najnovšie fotografie zas pochádzajú z Beverly Hills, keď si spolu so snúbencom vyrazili na večeru. Aj keď do podniku vchádzali zadným vchodom, paparaci na dvojicu striehli už v garáži. Nahnevaná Britney si tak opäť zakrývala tvár rukami a cez parkovisko ju musela odprevadiť ochranka.