Herečka Nicole Kidman vyvolala vášne, že jej najnovšie očarujúce fotenie bolo upravené vo Photoshope po tom, čo pózovala pre každoročné hollywoodske vydanie Vanity Fair – s trupom, ktorý sa zdal pretiahnutý. Fanúšikovia sa do krásnej herečky pre podvod s Photoshopom poriadne pustili.

Herečka sa spolu s ďalšími hviezdami objavila v špeciálnom vydaní magazínu Vanity Fair. V rozhovore prezradila temné skúsenosti s nakrúcaním a následnými zdravotnými problémami, keďže sa psychické problémy jej postáv odrazili na jej duševnom aj fyzickom zdraví. Jej slová si síce vyslúžili obdiv fanúšikov, no horšie to bolo so sexi fotografiami zverejnenými v magazíne.

Zdroj: Profimedia

54-ročná Nicole sa na titulke objavila sporo odetá v minisukni a tope, ktorý odhalil jej poprsie. Fanúšikom sa však fotografie nezdali. Herečka má na nich totiž až príliš dlhý trup a extrémne dokonalú pokožku porcelánovej bábiky. „Nicole má skvelé telo a to nie je jej telo. Jej tvar vôbec nie je taký, prečo musia používať Photoshop?" opýtal sa jeden z fanúšikov a mnoho ďalších ho nasledovalo. Mnohým sa tiež nepáčil jej vulgárny vzhľad, ktorý k herečke akosi nesedí. Čo poviete, myslíte si, že boli jej fotografie upravené?

