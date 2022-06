Ani sa nechce veriť, že Helena Vondráčková zajtra oslávi už 75. narodeniny. Stále má figúru, ktorú je môžu závidieť aj o niekoľko desiatok rokov mladšie ženy. Speváčka priznáva, že sa snaží starnutie spomaliť.

Zdroj: ARCHÍV

Určite sa však s pribúdajúcimi rokmi nemieni dať zdeptať a ani vráskami. Tvrdí, že s tým sa treba iba zmieriť. Nedovoliť, aby to človeka odrovnalo. Robiť maximum pre to, aby fungoval tak naplno, ako sa dá. A zdá sa, že jej sa to zatiaľ darí viac než dobre.

Nedávno o tom všetkých presvedčila, keď prijala pozvanie účinkovať na Českom plese. "Užila som si to a teším sa, že sa zase niekde uvidíme," priznala speváčka, ktorá to "rozbalila" nielen na pódiu, ale aj neskôr na tanečnom parkete. A pritom vyzerala úžasne, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Anketa Vyzerá podľa vás Helena na svoj vek? Nie, vyzerá oveľa mladšie 38% Áno 62% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný