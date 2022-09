Netradičná SVADBA šoubizového páru: To BUDETE POZERAŤ, kde si povedali áno!

Hudobník Václav Noid Bárta a tanečnica Eliška Grabcová už majú dve deti. Vychovávajú trojročnú Elišku a štvormesačnú Aničku. Hneď po jej narodení začali chystať svadbu.

Keďže Noid bol už dvakrát ženatý, Eliška ani nemyslela, že tak skoro pôjde do toho aj tretí raz. „Hovorila som si, že bude potrebovať väčší časový odstup a že to príde na na staré kolená. Prišlo to ale oveľa skôr, tak som šťastná a dojatá,“ priznala ešte pred svadbou nevesta Grabcová.

Ale Noid sa tretej svadbe nebránil, takže od dnes sú s Eliškou už aj oficiálne manželia. A bolo to vraj perfektné!

