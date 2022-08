Herec Bruce Willis (67) má na konte množstvo filmov, milióny dolárov, 5 dcér a 2 manželstvá. Bohužiaľ, s jeho filmovou kariérou je koniec. Oznámila to pred štyrmi mesiacmi hercova rodina, ktorá vo vyhlásení uviedla, že dôvodom je vážne degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré hercovi diagnostikovali. Herec sa v poslednom čase na verejnosti takmer neobjavoval.

Zdroj: instagram @scoutlaruewillis

Afázia je definovaná ako stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť komunikovať. Môže ovplyvniť reč, ako aj spôsob, akým píšete a rozumiete hovorenému aj písanému jazyku. Pacienti, ktorí žijú s týmto ochorením, sú zvyčajne liečení logopédom a učia sa spôsoby neverbálnej komunikácie. Podobne je to zrejme aj u slávneho herca, ktorý však počas náročných mesiacov našiel zaľúbenie v hudbe.

Na sociálnej sieti Instagram sa totiž objavilo video, na ktorom hrá Bruce Willis na fúkacej harmonike. Willisova manželka Emma Heming Willis opísala video ako „improvizovanú jam session“ s hudobníkom a rodinným priateľom Derekom Richardom Thomasom.

Herec pôsobil v uliciach unavene, zamyslene a pochudnuto. Zdroj: Profimedia

Herec bol oblečený v kockovanej košeli, džínsoch a teniskách, keď sedel na spodku schodiska a hral na ústnej harmonike, zatiaľ čo Thomas brnkal na gitaru. Emma Heming Willis (44) zdieľala videoklip na sociálnej sieti Instagram s hashtagom #jamsession a napísala: „Ich talent hovorí sám za seba. Nechám to tu.“

Hudobný talent u Willisa nie je žiadnou novinkou. Skúsenosti s hudbou mal už v minulosti, keďže v roku 1987 vydal album s názvom The Return of Bruno, ktorý zahŕňal spoluprácu s umelcami vrátane The Temptations a The Pointer Sisters. Nahrávka obsahovala single vrátane Respect Yourself, Young Blood a remake Under the Boardwalk. Následne v roku 1989 vydal album s názvom If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, ktorý obsahoval remake skladby Save the Last Dance for Me.

Anketa Vedeli ste, že je Bruce Willis aj hudobníkom? Nie. 0% Áno. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Bruce Willis si tak možno vďaka diagnóze a zanechaniu hereckej kariéry našiel znova cestu k milovanej hudbe, na ktorú možno v minulosti pre pracovné povinnosti možno nemal toľko času. Jeho manželka Emma sa okrem krásneho momentu na Instagrame podelila aj o ďalšie dojemné momenty z ich spoločného života.