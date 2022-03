Vojvodkyňa Kate a princ William prekvapili svojich fanúšikov pestrým a nevšedným programom počas svojej návštevy Walesu pri príležitosti osláv sviatku Dňa svätého Dávida. Súčasťou programu bola aj návšteva kozej farmy Pant v meste Abergavenn. Kate sa na farme medzi zvieratami musela cítiť veľmi príjemne, na záberoch totiž pôsobila veľmi uvoľneným a radostným dojmom, pričom si nedala ujsť ani príležitosť zapózovať s kozliatkami.

Vojvodkyňa z Cambridge spolu s manželom navštívili aj Abergavenny Market, kde sa pár dozvedel, akí dôležití sú miestni dodávatelia pre vidiecke komunity. Potom navštívili mládežnícky klub v Blaenavon Hwb v Blaenavone a zahrali si biliard. Kate sa pri tejto príležitosti rozhodla obliecť si svoj dlhý zelený kabát Sportmax v hodnote 940 libier a úzke čierne džínsy.

Varenie s Kate

Pohodlné oblečenie sa ukázalo ako dobrá voľba hlavne v mládežníckom klube, kde sa Kate neváhala chopiť varechy a postaviť sa do kuchyne. Spolu s Williamom sa vrhla na prípravu a pečenie tradičných waleských koláčov. Málokto pri tom vie, že Kate je aj v súkromí zanietenou pekárkou. To sa však o Williamovi povedať nedalo a jeho nešikovné pokusy rozosmiali aj samotnú vojvodkyňu.

Keď William začal cesto vaľkať a vykrajovať, povedal skupine zhromaždenej okolo neho: „Som tu pod veľkým tlakom. Neodsudzujte moje varenie, mohlo by to dopadnúť hrozne zle," ospravedlnil svoju nešikovnosť pred zvedavým davom. Kate to nedalo a do svojho manžela si pred zrakmi divákov veselo podpichla. Pri kontrole Williamových kulinárskych počinoch zhodnotila, že jeho koláčiky sú až príliš tenké. Kráľovský pár následne svoju návštevu zakončil hraním biliardu, pri ktorom už obaja pôsobili spokojne a uvoľnene.

