Vojvodkyňa z Cambridgea nemá len zmysel pre módu! Britský národ ju miluje najmä pre jej "ľudskosť" a emócie, ktoré dáva výrazne najavo pri každej jednej príležitosti. Keď kráčala po boku svojho manžela, princa Williama, zastavila sa pri podplukovníkovi Robovi Moneym, ktorému robila spoločnosť jeho dvojročná dcérka. Dievčatku v jednom momente nasadil svoj veľký čierny klobúk, ktorý bol takmer taký vysoký, ako ona sama. Keď to videla vojvodkyňa, neudržala sa a vybuchla do smiechu.

Kate sa na takejto veľkej slávnosti objavila vôbec prvý raz od začiatku pandémie. Na oslavy Dňa svätého Patrika si tematicky obliekla dlhý tmavozelený kabátik značky Laura Green London v hodnote 3 200 libier, na ktorom mala pripnutý zelený trojlístok. K nemu si zladila lodičky aj zelený klobúk. Vojvodkyňa si so všetkými vojakmi ochotne podala ruky, podebatovala a to všetko so širokým úsmevom na tvári.

Vojvodkyňa sa ochotne so všetkými privítala. Zdroj: Samir Hussein

Po špekuláciách o zdraví britskej kráľovnej Alžbety sa na plecia obľúbeného britského páru zosypalo oveľa viac povinností, než boli zvyknutí. Kráľovná síce menovala za svojicih zástupcov svojho syna Charlesa, jeho manželku Camillu a princa Williama, avšak ochotná Kate je svojmu manželovi neustále po boku a sprevádza ho takmer na všetkých podujatiach.

Prečítajte si aj: