Luxusnú chatu vo švajčiarskych Alpách kúpil princ Andrew (61), ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužitia 17-ročného dievčaťa, so svojou bývalou manželkou Fergie (62) v roku 2014. Drevenice s deviatimi spálňami a krytým bazénom sa však musí zbaviť. Dôvodom sú vysoké účty za právnikov, ktorí sa snažia očistiť jeho meno!

Podľa informácií britského denníka Mirror kráľovná Alžbeta už viac odmieta platiť náklady za Andrewových právnikov. Ak chce svoje meno očistiť, právnikov si musí zaplatiť z vlastného - a práve to je dôvod, prečo predáva svoju luxusnú vilu v hodnote 17 miliónov libier.

Prípad, ktorý akoby nemal konca! Vojvodu z Yorku (61), syna kráľovnej Alžbety, trápia okrem obrovskej potupy aj vysoké náklady za právnikov, ktorí sa snažia očistiť jeho meno v kauze najväčšieho sexuálneho škandálu na svete. Jediná fotografia Andrewa s maloletou Virginiou Robertsovou, dnes už Giuffreovou, ktorá vznikla v roku 2001, spustila vlnu nenávisti na princa Andrewa a v podstate aj na celú britskú kráľovskú rodinu. Andrew si mal 17-ročnú Virginiu "kúpiť" od pedofilného finančníka Jeffreyho Epsteina a zneužiť ju viac ako trikrát.

Princ Andrew na fotografii so 17-ročnou Virginiou. Zdroj: archív

Ako píše Daily Mail, je možné, že sa obe strany, princ Andrew a Viriginia, dohodnú aj mimosúdne. V prípade, že by sa kauza dostala pred súd a Andrew by prehral, poškodenej Virginii by v tom prípade vyplatil ako odškodné tri milóny libier (cca 3 500 000 eur)

V horskej chate Andrewa sa nachádza sedem luxusne zariadených spální. Budúci majitelia budú mať k dispozícii aj krytý bazén s posilňovňou či vínnu pivnicu. V chate sa nachádza zariadenie vyrobené na mieru s dôrazom na každučký detail. Len cena jedinej stoličky sa podľa Daily Mailu pohybuje od 5-tisíc libier vyššie.

