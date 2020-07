To, že hollywoodska hviezda Johnny Depp nemá s bývalou manželkou veľmi prívetivý vzťah, vie hádam každý. Slávna kráska Amber Heard, s ktorou bol ženatý dva roky, nemôže nájsť na svojho exmanželka jediné dobré slovíčko. U Deppa je to, bohužiaľ, rovnaké.

Ani po búrlivom a medializovanom rozvode herca Johnyho Deppa (57) a herečky Amber Heardovej (34) sa situácia medzi dvojicou neupokojila. Spor medzi bývalými manželmi sa vystupňoval po tom, čo herec zažaloval britský bulvár za urážku na cti a krivé obvinenie z domáceho násilia.

Johny Depp a Amber Heard boli manželmi len 15 mesiacov Zdroj: archív

Konflikt medzi exmanželmi Johhnym Deppom a herčkou Amber Heardovou naberá znova na obrátkach. Dôvodom je aktuálny súdny spor, ktorý vedie herec proti britskému bulvárnemu denníku. Ten herca počas rozvodového konania vo svojich článkoch označil za domáceho násilníka. V súvislosti s aktuálnym sporom sa do prípadu zamiešala aj jeho exmanželka Amber, ktorá na herca vyťahuje špinu v podobe kompromitujúcich fotografií.

Podgurážený so zmrzlinou v rozkroku

Jednou z nich je aj snímka opitého Johnyho s vytečeným kelímkom zmrzliny v jeho rozkroku. Herečka, ktorá stále trvá na svojej pravde a herca obviňuje z domáceho násilia, ktoré pri ňom trpela celých 15 mesiacov, zverejnila fotografiu, aby ľuďom dokázala jeho úbohosť. V prospech herca by sa mala pred súd postaviť aj jeho expartnerka, ktorá vylúčila akékoľvek násilnícke správanie herca.

Amber Heard sa objavila na súde v Londýne. Zdroj: profimedia

Amber Heardová podala žiadosť o rozvod po 15 mesiacoch manželstva s Deppom. Ako dôvod uviedla domáce násilie. Depp ju podľa jej slov mal opakovane udierať a dokonca po nej počas hádky hodil aj telefón. Herec obvinenia z domáceho násilia odmietol a počas búrlivých roztržiek pred rozvodom sám pridal niekoľko fotografií z nemocnice, keď ho údajne napadla práve Amber a spôsobila mu poranenia. Herec počas súdneho procesu uviedol, že nikdy vo svojom živote by na ženu ruku nevztiahol. Dôvodom je vraj jeho južanská výchova, ktorá mužov vedie k ochrane žien a galantnosti. Rovnako uviedol, že sa počas manželstva cítil zneužitý. „Je silnou a ústrednou časťou môjho morálneho kódexu, že by som za žiadnych okolností nikdy neudrel ženu. Považujem to za jednoducho nepredstaviteľné a nikdy by sa to nestalo," uviedol vo svojom vyhlásení.

Do kauzy je zapletený aj miliardár Musk

Pred súdom bolo spomenutých niekoľko útokov v máji 2016, keď Heardová tvrdí, že Depp na ňu hodil mobilným telefónom. V prípade však vystúpila aj Trinity Esparza, ktorá v budove zabezpečovala bezpečnosť a obvinenia o tom, že by Depp napadol Heardovu odmietla. Podľa jej slov bola Heardova napadnutá až niekoľko dní po tom, ako sa s Deppom definitívne rozišla. V tom čase ju mal po nociach navštevovať miliardár Elon Musk.

Elon Musk Zdroj: Getty

Personál, ktorý pracoval v budove, kde žil Depp s Amber, sa na súde priklonil k tvrdeniam, že za modriny a poranenia, ktoré utržila známa herečka môže práve miliardár, ktorý sa po ich rozchode schádzal s Amber. S modrinami a poraneniami totiž herečku videli až niekoľko dní po tom, ako sa od nej odsťahoval jej exmanžel Johny Depp.

Trinity Esparza uviedla, že po tom, čo Depp údajne hodila mobilný telefón po svojej partnerke počas hádky 21. mája 2016, nevidela na tvári slečny Heardovej žiadne zranenia.

Potom, 27. mája - šesť dní po údajnom útoku Depp - videla slečnu Heardovú s červenou škvrnou pod pravým okom a smutným pohľadom. Po preskúmaní bezpečnostných záberov, počnúc 21. májom, videla slečnu Heardovú každý deň nasledujúceho týždňa na množstve klipov z bezpečnostných kamier. „Dokázala som priblížiť tvár slečny Heardovej, aby som videla zábery podrobnejšie. Nevidela som žiadne modriny, poranenia, opuchy, červené škvrny ani žiadne iné zranenia akéhokoľvek druhu," uviedla.

Esparza však tvrdí, že o niekoľko týždňov neskôr - v júni alebo začiatkom júla - videla Elona Muska, ktorý zostúpil na recepciu okolo 9:00 hodiny a vyzeral, akoby sa práve prebudil. Uviedla, že jej kolega z recepcie povedala, že pán Musk navštevoval slečnu Heardovú neskoro v noci viac ako rok, keď bol Depp mimo domu. V ten istý deň, keď videla pána Muska, slečna Heardová neskôr zostúpila na recepciu a na tvári a krku mala poranenia.