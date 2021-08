Meghan a Harry svoje deti deti, dvojročného Archieho a dvojmesačnú Lilibet, takmer vôbec neukazujú verejnosti. Prvé dieťa ešte ako-tak, no malú Lili Dianu, pomenovanú podľa komornej prezývky kráľovnej Alžbety II., ešte svet nemal možnosť vidieť. To sa však zrejme vďaka narodeninovému videu 40-ročnej vojvodkyne zmenilo!

Svoj sviatok Meghan (40) oslávila len „skromnou“ hostinou s niekoľkými desiatkami pozvaných, ktorých manželia pohostili vo svojej okázalej 14-miliónovej vile v Los Angeles, informoval britský denník Daily Mail.

Ťažko povedať, čo všetko k narodeninám bývalá herečka dostala, no isté je, ona sama sa rozhodla svet obdarovať „humorom“, o ktorý sa postaral jej manžel. Zatiaľ čo Meghan divákom predstavovala spolu s herečkou Melissou McCarthy (50) novú iniciatívu spadajúcu pod aktivity neziskovej organizácie Archewell, vtipkár Harry v pozadí za oknom žongľoval – k veľkému pobaveniu manželky, ktorá si to nakoniec všimla.

No, je dobré vedieť, že Harry zahodil kariéru britského princa, aby sa nakoniec mohol stať americkým šašom.

Princ Harry a vojvodkyňa Meghan počas interview s moderátorkou Oprah Winfrey. Zdroj: Internet

Samozrejme, ako to už býva, to najzaujímavejšie na celom videu nebol rozhovor Meghan a Melissy, ale drobné detaily, ktoré si fanúšikovia stačili všimnúť. Vojvodkyňa svetu odhalila veľkú časť svojej pracovne s veľkým krbom a masívnym stolom, na ktorom mala postavené rodinné fotografie svojich detí. Bohužiaľ, vzhľadom na nízku kvalitu a rozostrenie nemôže nikto s istotou povedať, či sa spolu s ostatnými mihli pred kamerou aj fotky doposiaľ nevidenej Lilibet, ale je to viac než pravdepodobné.

Na jednom zábere totiž Harry bozkáva malé bábo a keďže ostatné fotografie očividne patria Archiemu, je logické, že by novorodencom na snímke bola práve maličká Lily. Ibaže by bol Archie takým veľkým favoritom slávnej mamy – ale pochybujeme.

Sladké (a poriadne mastné) vyznanie lásky k deťom

Okrem žonglujúceho Harryho a fotiek fanúšikov zaujalo aj čosi iné – šperky v tvare súhvezdí od dizajnéra Logana Hollowella, ktoré mala Meghan na krku. Znamenie Býka, pod ktorým sa narodil jej malý syn Archie (2), stojí 1 600 dolárov a symbol Blížencov, teda znamenia dvojmesačnej Lilibet, 1 785 dolárov.

Zdroj: Archewell

V prepočte tak za obe ozdoby Meghan minula vyše 2 850 eur.

