So smrťou milovanej dcéry Patricie († 36) sa Belmondo nevyrovnal nikdy. V rozhovoroch patril k tým výrečnejším, no v momente, keď prišla reč na zosnulého potomka, zmĺkol. Len jedinýkrát spravil výnimku. „Najhoršia vec, ktorá sa vám môže stať, je to, keď prežijete vlastné dieťa,“ povedal v minulosti. A tým to haslo – viac sa už k tragédii z roku 1994 nevrátil, iba ak v myšlienkach zablúdil do horiaceho bytu v Paríži, kde vtedy umrela aj časť jeho samotného.