Babička rocku zavesila kariéru na klinec! Americko-švajčiarska speváčka Tina Turner (81) sa so svojimi fanúšikmi rozlúčila v novom dokumente na stanici HBO a zároveň si spätne zaspomínala na roky svojej najväčšej slávy. Prekvapivo, až tak svetlé spomienky to veru neboli…

Rockovú speváčku Tinu Turner, ktorú preslávili hity ako „Simply the Best“, pozná celý svet ako energickú ženu s jedinečným hlasom. Život najväčšej rockovej hviezdy však nebol vôbec taký dokonalý, ako si mnohí mysleli. „Nebol to dobrý život,” priznáva so smútkom Turner, ktorá prekvapivo spomína viac na temné časy než na tie svetlé.

Domáce násilie

Jej trápenie sa začalo už v roku 1962, keď sa vydala za speváka Ikeho Turnera († 76), s ktorým koncertovala po USA. Zatiaľ čo navonok vyzerali ako dokonalý pár, za dverami domu boli hádky a bitky na dennom poriadku. „Uplakané oči, zlomené kosti, psychické týranie sa stali súčasťou môjho každodenného života,” priznala ešte v knihe „Happiness Becomes You”. Potom, čo od manžela tyrana odišla, zostala na ulici a bez peňazí, keďže sa pri rozvode vzdala všetkého svojho majetku.

„Mala som veľmi urážlivý život, neexistuje iný spôsob, ako rozprávať tento príbeh," priznáva speváčka v dokumente. Tina Turner však na svoje problémy nebola sama a speváčku nepodržali len blízki priatelia, ale aj slávni speváci ako Mick Jagger z Rolling Stones či David Bowie, ktorí jej navrhli spoluprácu a pomohli jej z finančných ťažkostí.

Svetlo na konci tunela?

V roku 2013 sa Turner vydala za Erwina Bacha, no starosti ju neobišli ani v šťastnom manželstve. Tesne po svadbe prekonala mŕtvicu, rakovinu, chorobu obličiek a žalúdka. Bol to práve jej manžel, ktorý jej v roku 2017 daroval obličku a tým zachránil život. Po chorobách a popri mužovi svojho života sa speváčka stiahla do úzadia a všetok svoj čas trávi vo svojom dome vo Švajčiarsku.

Tina Turner žije so svojim manželom Erwinom Bachom v domčeku na zürišskom predmestí Küsnacht. V roku 2013 sa vzdala amerického občianstva. Zdroj: DR

Aj počas pokojného života však Tina bojuje so svojou najväčšou nočnou morou, ktorá sa jej vracia aj po rokoch. „Trpím posttraumatickou stresovou poruchou z domáceho násilia. Doteraz mám hrôzu zo svojho prvého manžela a z toho, čo mi spravil,” priznala na záver Tuner, ktorá zároveň oznámila koniec svojej rockovej kariéry po neuveriteľných 60 rokoch.

