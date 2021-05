Nie je žiadnym tajomstvom, že Meghan sa už od detstva angažuje v otázkach týkajúcich sa ženských práv a rasovej rovnosti. Ako píše britský denník The Sun, vojvodkyňa pred 28 rokmi poslala práve spomínanej spoločnosti list, v ktorom sa sťažovala na „veľmi sexistickú“ reklamu na čistiaci prostriedok na riad. V reklame sa totiž písalo: "Matky po celej Amerike bojujú s mastnými hrncami a panvicami.“ Tento výrok nahneval v tom čase iba 11-ročnú Meghan natoľko, že svoje pocity opísala v rozhovore pre detskú televíznu stanicu Nick News.

"Bola som taka rozzúrená. Keď to počuli chlapci v mojej triede, okamžite si z nás dievčat začali robiť srandu a hovorili nám, že patríme do kuchyne, že to je naše miesto," povedala. Pri rozhovore to však nezostalo. Meghan napísala spoločnosti list, v ktorom žiadala, aby reklama znela: "Ľudia po celej Amerike bojujú s mastnými hrncami a panvicami". Spoločnosť nakoniec Meghan vyhovela a znenie reklamy upravila.

Meghan napísala ako 11-ročná spoločnosti list, v ktorom sa sťažovala na znenie reklamy. Zdroj: Reprofoto Twitter

Prečo sa teda Meghan, ktorá pred 28 rokmi napísala spoločnosti sťažnosť, rozhodla pre spoluprácu? Na oficiálnej webovej stránke nadácie Archewell je napísané: „Archewellova nadácia verí, že s komunitou a prostredníctvom služieb ostatným môžeme rozpútať systémové kultúrne zmeny. Prostredníctvom Nadácie Archewell sú vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu na misii zameranej na vybudovanie spravodlivejšej budúcnosti pre ženy a dievčatá. V tomto partnerstve sa bude Archewell Foundation a P&G prioritne zameriavať na rodovú rovnosť.“

Meghan a Harry oznámili spoluprácu so spoločnosťou Procter & Gamble na oficiálnej webovej stránke nadácie Archewell. Zdroj: Archewell

Prečítajte si aj: