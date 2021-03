S vážnymi obvineniami na adresu amerického herca Brata Pitta prišiel portál Theblast, z ktorého vychádza aj britský denník Daily Mail. Podľa amerických novín odovzdala Angelina Jolie súdu dokumenty, ktoré majú usvedčiť Brata Pitta z domáceho násilia. To, či ide o fotografie alebo lekárske záznamy nevedno, no v prípade, ak by tieto dôkazy uznal aj samotný súd, Pitt by sa povesti násilníka zbavil už len veľmi ťažko.

Veď si len spomeňte na súdny proces Johhnyho Deppa a Amber Heard, ktorá herca z Pirátov z Karibiku obvinila z domáceho násilia. Súd sa nakoniec priklonil k Amber a netrvalo dlho a Deppa producenti vyškrtli zo všetkých pripravovaných filmov, v ktorých mal hrať.

Súdny proces Pitta a Angeliny, ktorý trvá 5 rokov, by mali urýchliť aj výpovede ich troch detí: Shiloh (14) a dvojčatá Knox (12) a Vivienne (12). Kedže sú ešte neplnoleté, s ich výpoveďou musia súhlasiť obaja rodičia.

Incident na palube

Dôkazom, ktoré poskytla Angelina súdu nahráva aj incident, ktorý sa odohral na palube súkromného lietadla. Už dlhšie sa pošuškávalo, že za rozvod prominentnej dvojice môže práve konflikt medzi Pittom a ich, v tom čase, iba 15-ročným synom Maddoxom. Herec mal pod vplyvom alkoholu použiť proti synovi fyzické násilie, časť konfliktu je údajne zaznamenaná aj na kamerových záznamoch. Pitt sa dokonca pre fyzické násilie dostal aj do hľadáčika losangelskej FBI. V roku 2016 sa incidentom začali zaoberať aj súdy, Pitta však neuznali za vinného a obvinenia označili za „neopodstatnené".

Spoločnosť jej neustále robí jej šesť detí, vrátane najstaršieho Maddoxa (19). Zdroj: Instagram/British Vogue

„Angelina už v minulosti podala na Pitta viacero podobných trestných oznámení. Úrady ich prešetrili, no nikdy sa nič nepotvrdilo" povedal zdroj pre britský denník. „Od Pitta som odišla pre dobro rodiny a blaho svojích detí. Bolo to správne rozhodnutie. Aj naďalej sa sústredím hlavne na to, aby sa z toho dostali," povedala pôvabná herečka v januári minulého roku pre indický časopis Vogue. Angelina síce prezradila, že od Pitta odišla pre blaho rodiny, no to, či dôvodom bolo práve domáce násilie, neprezradila. „Niektorí využili moju mlčanlivosť a deti o sebe v médiách čítali samé klamstvá, ale ja som im neustále pripomínala, že oni poznajú celú pravdu. V skutočnosti to je šesť veľmi statočných, veľmi silných, mladých ľudí," povedala v rozhovore.

