Selena Gomez je momentálne najsledovanejšou ženou na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje vyše 400 miliónov ľudí.

V poslednom čase však sa stala stredobodom pozornosti hlavne kvôli škandálu medzi ňou a manželkou jej bývalého partnera Justina Biebera. Fanúšikovia Seleny totiž na sociálnych sieťach začali hovoriť o údajných útokoch modelky Hailey Bieber na osobu speváčky.

Bieberova manželka sa mala údajne Selene nepriamo vysmievať za to, že pribrala.

Svadobné šaty má, ale toho "pravého" stále hľadá

Selenu Gomez však tieto fámy neodradili a speváčka a herečka pokračuje vo svojej úspešnej kariére. V januári tohto roku začali fanúšikovia špekulovať o tom, že tvorí pár so spevákom skupiny The Chainsmokers Andrewom Taggartom (33). Tieto tvrdenia však speváčka poprela na svojej sociálnej sieti so slovami, že toho pravého "stále hľadá".

Napriek tomu sa však objavila v uliciach New Yorku v krásnych bielych šatách, ktoré okamžite vyvolali ďalšie špekulácie. Selena sa však nevydávala! Ako nevesta sa obliekla kvôli úlohe v seriáli "Only Murders In The Building", kde hrá hlavnú úlohu. Ten sa teší pomerne vysokej sledovanosti a momentálne herci spolu so Selenou nakrúcajú tretiu sériu.

Ako sa stala najsledovanejšou ženou?

Selena Gomez je úspešná speváčka a herečka, ktorá sa na televíznych obrazovkách objavuje už od roku 2002. Už ako malá hrala v detskom seriáli Barney a priatelia, kde pôsobila dva roky. Neskôr si zahrala hlavnú úlohu v seriáli Kúzelníci z Waverly, vďaka čomu získala mnoho fanúšikov. Ako herečka pôsobila v mnohých filmoch a založila si aj vlastnú kuchársku reláciu, kde vystúpila so známymi kuchármi ako Gordon Ramsay alebo Roy Choi.

Ako speváčka vydala 8 albumov, ktoré sa dodnes tešia veľkej počúvanosti. Okrem iného je Gomez aj zakladateľkou vlastnej mejkapovej značky.

Selena si však získala sympatie verejnosti aj pre prístup k jej autoimunitnému ochoreniu lupus, kvôli ktorému musela podstúpiť transplantáciu obličky. Fanúšikovia oceňujú, ako otvorene hovorí o tejto chorobe.

