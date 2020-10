Margaret Nolan († 76) možno nepatrila k notoricky známym Bondovým dievčatám, no nikto tejto herečke nemôže uprieť titul najodvážnejšej „Bond Girl“. Okrem toho, že sa objavila v kultovom Goldfingerovi z roku 1964, v 70. rokoch patrila k najväčším sexbombám vďaka odhaleným fotkám v magazíne Playboy. Upozorňujeme, že fotografie uverejnené v článku NIE SÚ vhodné pre maloletých čítateľov.

Po tom, čo natretá zlatou farbou tancovala v záverečných titulkách Conneryho najslávnejšej bondovky, sa Margaret naplno otvorili dvere do erotického priemyslu – niežeby však skúsenosti s modelingom nemala už predtým.

VIDEO: Margaret Nolan vo firme Neares and Dearest (1968)

S odhaľovaním sa začala už v roku 1962, teda dva roky pred Goldfingerom. Pre slávny pánsky časopis Playboy sa vyzliekala pod pseudonymom Vicki Kennedy, šaty však odhadzovala pod rôznymi prezývkami aj pre ďalšie vtedy známe magazíny – Kamera či Parade.

S herectvom a nahým pózovaním „sekla“ v roku 1983. Zdroj: Vintage Nude

S herectvom a nahým pózovaním „sekla“ v roku 1983, a to kvôli synom Oscarovi a Lukeovi. Istý čas žila na farme v južnom Španielsko, neskôr sa presťahovala do rodnej štvrte Londýna Hampstead, kde prežila detstvo. K remeslu sa vrátila až v roku 2011, píše denník The Sun, ktorý informoval o herečkinom úmrtí.

Herečka a bývalá modelka Margaret Nolan zomrela vo veku 76 rokov. Zdroj: Twitter

Rok 2020 je pre fanúšikov Jamesa Bonda pomerne nešťastný. Nielenže museli filmári pre pandémiu koronavírusu odložiť premiéru najnovšej bondovky „Nie je čas zomrieť“, ale svet sa rozlúčil hneď s dvomi ďalšími „Bond Girl“. V apríli zomrela 94-ročná Honor Blackman alias Pussy Galore , ktorá si, rovnako ako Nolanová, zahrala v Goldfingerovi. Minulý mesiac zasa odišla Diana Rigg († 82), ktorá stvárnila jedinú snúbenicu Jamesa Bonda Tracy di Vicenzo, a to v snímke V službách Jej Veličenstva (1969).

