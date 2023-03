Odkedy je Nicole Kidman na Instagrame, zdieľa s fanúšikmi fotografie zo svojho súkromia jedna radosť. Najnovší príspevok jej dokonca nazbieral až milión ,,lajkov“ v priebehu pár hodín.

Nicole šokovala nielen dokonalou postavou a odvážnymi fotografiami, no i zmenenou tvárou. To, že Nicole podstúpila aj v minulosti vylepšenia tváre, nie je síce žiadne tajomstvo, no najnovšie sa predviedla omladená ešte viac.

Krásna herečka vyzerala na tohtoročnom odovzdávaní prestížnych filmových cien naozaj dobre. Na Oscaroch mala na sebe lesklé čierne šaty, ktoré obopínali jej dokonalú siluetu, ale niečo predsa len nehralo a jej róbu nekomentoval takmer nikto. Podľa zahraničných médií ju zatienilo podivné správanie.

