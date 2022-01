Pri príležitosti 40. narodenín vojvodkyne Kate z Cambridge zverejnil Kengsingtonský palác sériu jej nových troch portrétov. Odborníčka na reč tela Judi Jamesová odhalila ich posolstvo pre britský portál The Sun aj jasný odkaz na to, kto bude v budúcnosti novou kráľovnou britského ľudu.

Judi Jamesová uviedla, že nové fotografie ukazujú, že Kate má svoju vlastnú identitu a je si istá vo svojej úlohe budúcej kráľovnej a zároveň ukazuje podobnosti s princeznou Dianou. „Z týchto významných portrétov Kate pochádza silná zmes troch kľúčových posolstiev. Na jednej strane máme silné historické prepojenie, najmä v monochromatickom profile, ktorý vyzerá takmer ako viktoriánsky portrét," uviedla pre britský portál The Sun.

Portrét vyobrazuje veľmi romanticky vyzerajúcu Kate oblečenú v šifóne s mašľami ako debutantku pripravenú na výročný ples, ktoré akoby ju dôrazne zaraďovali do histórie krajiny tým, že vyzerá skôr ikonicky než len moderne. Nenápadnou dominantou portrétu je aj výrazný prsteň na jej ruke, ktorý ukazuje Kate v pokračujúcej úlohe Williamovej nevesty ako aj v úlohe budúcej kráľovnej. Na historickom portréte hľadí Kate vzpriamene pred seba, čo naznačuje jej pohľad do budúcnosti.

Ako modernú a štýlovú ženu ju pre zmenu vyobrazuje fotografia v červených šatách, kde sa už vojvodkyňa najviac podobá svojmu verejnému obrazu a žene s citom pre módu a vnútornou silou. Posledný z portrétov vyobrazuje vojvodkyňu v jej najprirodzenejšej podobe so širokým úsmevom a pohľadom priamo do objektívu. Fotografia v sebe nesie jej moderný prínos pre kráľovskú rodinu, srdečnosť. "Toto je zábavná verzia Kate, ktorá sa pozerá priamo do kamery so širokým úsmevom a so zdvihnutým obočím na znak spoločnej zábavy so svojím publikom," uviedla Judy. Portrét má vyobrazovať jej zmysel pre zábavu a priblížiť ju tak k bežnému britskému ľudu.

Pri dvoch z portrétov nezabudla vojvodkyňa Kate ani vzdať poctu zosnulej Williamovej matke princeznej Diane († 36). Jej šaty na záberoch boli inšpirované dvomi ikonickými šatami princeznej Diany z roku 1982. Na čiernobielych portrétoch má Kate tiež Dianine náušnice s perlou Collingwood a diamantmi. Bývalý kráľovský fotograf Ian Lloyd dokonca uviedol, že fotografie „pripomínajú snímky Diany od Patricka Demarcheliera“. Na rozdiel od portrétov kráľovnej Alžbety II. k jej 40. narodeninám je vyobrazenie Kate prísľubom modernejšej monarchie a svetlejšej budúcnosti kráľovskej rodiny.