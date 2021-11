Najhoršie FOTO seriálového Chandlera: Šedivé vlasy, pribratý a...BOŽE, vyzerá ako bezdomovec! ×

Na ulici by ste ho nespoznali! Kanadsko-americký herec a komik Matthew Perry (52) sa po dlhšom čase objavil opäť na verejnosti, no pekný pohľad na bývalú hviezdu Priateľov to teda rozhodne nebol. Herec podľa všetkého prežíva ťažké obdobie, čo sa neuveriteľne odzrkadlilo aj na jeho vzhľade. Žalostnejší pohľad naňho azda ešte nebol.