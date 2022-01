NAJHORŠIE FOTO Madonny všetkých čias: Bez filtrov a mejkapu vyzerala ako zošuverená babička! ×

Speváčka Madonna (63) sa posledný rok dostáva do povedomia médií hlavne vďaka svojim dokonalým fotografiám na sociálnej sieti Instagram, na ktorých sa prezentuje ako sexi mladica. A veru, 63 rokov by ste jej podľa záberov hádali len márne. O to väčším prekvapením sú jej reálne zábery, keď ju neupravenú a bez fotografických filtrov nasnímajú paparacovia. Neveríte?