Niekto vie zostať večne mladý prirodzene, niekto nie! Americká modelka a herečka Demi Moore podstúpila začiatkom tohto roka sériu omladzovacích zákrokov, čo je v šoubiznise už akési nepísané pravidlo. Celebrity v snahe vyzerať mlado podstupujú zákroky od výmyslu sveta, pričom výsledok nie je vždy taký, ako by si predstavovali.

Koncom januára sa objavili špekulácie o tom, že hviezda filmov Striptíz (1996) a Duch (1990) podstúpila plastickú operáciu. Keď sa objavila na módnej prehliadke novej kolekcie Haute Couture z dielne talianskej značky Fendi, médiám ani divákom neuniklo, že s jej tvárou nie je niečo v poriadku. Demi mala totiž extrémne vypnutú tvár a pod lícami sa jej spravili hlboké priehlbinky.

Aj keď sa k svojej premene stále nevyjadrila, fanúšikovia a odborníci v tom majú jasno. "Vyzerá to tak, akoby podstúpila nie jeden, ale viacero zákrokov," povedal certifikovaný dermatológ Dr. Corey L. Hartman pre britský denník Daily Mail. "Zdá sa, že jej odstránili príliš veľa tuku z bukálnych tukových vankúšikov, čo môže byť výsledok tohto dramaticky odlišného vzhľadu," povedal v reakcii na fotografiu z januára tohto roku.

Demi Moore (59) podstúpila viacero omladzovacích zákrokov. Zdroj: profimedia

Na tom, že sa Demi skutočne zverila do rúk plastickým chirurgom, sa zhodli aj ďalší štyria odborníci, píše OK Magazine. "Demi to zrejme prehnala s injekčnými výplňami," myslia si. Herečka sa kozmetickými úpravami nikdy netajila a už v minulosti priznala, že ich podstúpila niekoľko. O svojom novom neprirodzenom vzhľade však mlčí aj naďalej.

