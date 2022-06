Rozhodnutie len 18-ročnej Sami zarábať si vlastným telom rozpútalo medzi exmanželmi Charliem Sheenom a Denise Richards ostrú výmenu názorov. Sami totiž prostredníctvom svojho Instagramu oznámila, že bude na OnlyFans – platforme pre dospelých – ponúkať pikantné fotky za peniaze. Mesačný prístup k exkluzívnemu obsahu záujemcov vyjde na 20 dolárov, no môžete si zaplatiť aj ročný prístup, za ktorý zacvakáte 203 dolárov.

Zdroj: instagram

Jej otec sa po zistení, že dcéra sa chce na internete predávať ako lacná deva za „pár drobných“, poriadne nahneval, nakoniec však dcére prestal brániť a namiesto toho jej poskytol umeleckú radu. „Nepodporujem to! Ale keďže tomu nemôžem zabrániť, povedal som jej, nech to robí s eleganciou a kreativitou,“ povedal Charlie pre E! News. Ďalej vo vyjadrení obvinil bývalú manželku, že je to jej chyba. „Má 18 rokov a býva s mamou. Toto by sa pod mojou strechou nestalo,“ dodal 56-ročný búrlivák, ktorý sa však pre drogovú, alkoholovú a kriminálnu minulosť len ťažko môže hrať na príkladného otca.

Samotná Denise Richards to nevidí tak tragicky a na Charlieho kritiku a obvinenia ostro reagovala. „Sami má 18 a jej rozhodnutie nemá nič spoločné s tým, v koho dome žije. Všetko, čo môžem ako rodič urobiť, je naviesť ju a veriť jej úsudku. Ale rozhodnutia robí ona sama,“ povedala.

Anketa Viete si predstaviť, že by ste si na život zarábali svojimi odvážnymi fotografiami? Áno 14% Nie 86% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Sami bude mať na platforme OnlyFans ostrú celebritnú konkurenciu. Celebritné krásky, ktoré podľahli vidine lacného zárobku na platforme pre dospelých, nájdete na nasledujúcich stranách.

Článok pokračuje na ďalšej strane