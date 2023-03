Prvým manželom a otcom Havlovej jedinej dcéry Niny bol spolužiak Radvít Novák. Pre Dášu bol veľkým vzorom a pomáhal jej aj pri štúdiu. Vzali sa v roku 1975 v kostole svätého Tomáša v Brne, za čo boli zo školy podmienečne vylúčení. Po škole sa odsťahovali do Prahy.

„Poznali sme sa od štrnástich rokov. Študovali sme spolu na Dramatickom konzervatóriu v Brne, neskôr na Janáčkovej akadémii. V sedemnástich rokoch sa kamarátstvo zmenilo v lásku, tá vyvrcholila našim manželstvom a narodením Ninušky. V roku 1982 sa naše cesty rozdelili, úcta a priateľstvo nás však sprevádzalo celým životom. A tiež náš špecifický humor. Radvít bol vzdelaný renesančný človek. Moja prvá láska. Za 13 spoločných rokov ma naučil orientovať sa vo výtvarnom umení, architektúre, histórii, literatúre, hudbe," prezradila Havlová.

Obaja dostali angažmán v Divadle Jiřího Wolkera a Novák sa živil aj ako novinár vo Slobodnom slove a v Českom rozhlase. Manželstvo im vydržalo iba päť rokov, nikdy na seba však nehádzali špinu a Dáša o ňom hovorila ako o osudovej láske. Radvít sa potom už neoženil, hoci až do smrti žil s družkou Janou. O tom, že mal s exmanželkou Dagmar dobrý vzťah, svedčí aj fakt, že bola spomenutá na smútočnom parte, keď v roku 2015 zomrel.



"Nad jeho srdcovou chorobou nešlo zvíťaziť. Bojoval dlho a statočne. Som šťastná, že mi Boh dovolil držať ho za ruku, keď sa odobral k nemu," napísala na sociálnej sieti smutná Havlová, ktorá na svojho prvého muža dojemne zaspomínala.

Pre lásku s Havlom ju mnohí ohovárali

Do Václava Havla sa zamilovala v čase, keď mu zomierala prvá manželka Olga. Dokonca sa hovorí, že mali spolu pomer ešte za jej života. A keď sa o necelý rok po Olginej smrti vzali, Dagmar nebola preto u Čechov obľúbená.

sama Havlová pre CNN Prima NEWS vyhlásila, že to bola obojstranná láska na prvý pohľad, ale Vašek ju vraj musel dlho dobýjať. Bývalý český diplomat Michael Žantovský, ktorý istý čas pôsobil aj ako Havlov tajomník, to opísal vo svojej knihe takto: "Jeho milostné výboje boli skôr vždy volaním o pomoc. Tým, že dával najavo svoju bezmocnosť, vlastne získaval spojencov a podporu," prezradil Žantovský. "Podobnú taktiku používal aj vo vzťahu k ženám. On ich potreboval a ony mali pocit, že by ho mohli zachrániť."

Havel si myslel, že Dášu budú ľudia milovať ako jeho manželku tak, ako ju milovali ako herečku. To mu celkom nevyšlo. Preto bol Václav Havel doslova nepríčetný, keď jeho ženu niekto osočil. "Keď sa krivdilo Dáši, bol od zlosti bez seba, to by išiel do vojny, ale kvôli sebe, to nie," prezradil jeho bývalý spolupracovník Žantovský. Dáša si napokon český národ získala predovšetkým tým, ako sa o Václava starostlivo a dojemne starala. Nikdy to s ním nevzdala a svojou urputnosťou mu pridala pekných pár rokov života.