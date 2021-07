Lady Kitty Spencer (30), ktorá je dcérou brata princeznej Diany Earla Spencera, povedala počas uplynulého víkendu svoje "áno" talianskemu milionárovi Michaelovi Lewisovi (62), ktorý je mimochodom starší, ako jej otec. O tom, že to bola luxusná svadba, niet pochýb. Samotná nevesta vystriedala počas slávnosti 5 šiat a svadobní hostia sa nahodili do toho najlepšieho, čo ich im peňaženka dovolila!

Hostí bolo na svadbe, ktorá trvala celý víkend, neúrekom. Na hrade zo 17. storočia sa stretla nielen talianska smotánka, ale aj celebrity, známe osobnosti, modelky či aristokrati. Na prekvapenie, otec Lady Kitty, Earl Spencer, sa na svadbe neobjavil. Za jeho neprítomnosť mohla podľa Daily Mailu pandémie koronavírusu a 5 dňová karanténa po príchode do Talianska.

Medzi známe osobnosti, ktoré dostali pozvánku, patrí napríklad stylistka Julia Perry, modelka Emma Thynn či matka Elona Muska, Maye Musk. Všetky tri si dali na svojich outfitoch poriadne záležať, aj keď na niektorých záberoch to vyzeralo, ako by to s extravagantnosťou mierne prehnali. Niektorí hostia to však so svojimi róbami poriadne prepískli a vyzerali, akoby išli na dedinskú zábavu. Všetky fotografie nájdete v galérii.

Príchody hostí na svadbu netere princeznej Diany, Lady Kitty Spencer. Zdroj: Profimedia

Nevesta vystriedala 5 šiat

Lady Kitty, ktorá je dlhoročnou ambasádorkou módnej značky Dolce Gabbana, vystriedala 5 nádherných šiat. Tie ako inak vytvorili návrhári práve spomínanej značky. Hlavnou a zároveň tou najnoblesnejšou róbou boli čipkované svadobné šaty s dlhou vlečkou, ktorými by rozhodne prevalcovala aj svadobné šaty vojvodkyne Kate či Meghan.

Na rozdiel od vojvodkýň, ktoré si počas svojich svadieb uctili princeznú Dianu buď korunkou, alebo výšivkou na šatách, si Kitty svoju zosnulú tetu neuctila.

Anketa Páčili sa vám svadobné šaty Lady Kitty Spencer? Áno, boli nádherné! 67% Nie, nepáčili! 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: