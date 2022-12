Mikulášska nádielka nabrala v Hollywoode celkom iný rozmer. Namiesto sladkostí do pomyselných topánok sa 6. decembra rozdávali ceny People's Choice Awards. A ako inak, počas slávnostného večera pútal pozornosť predovšetkým červený koberec, na ktorom sa to len tak hemžilo sexi celebritami. Objektívy fotoaparátov však najviac zaujala speváčka Shania Twain (57), ktorá sa svojím outfitom vrátila v čase či nedávno rozídená herečka Olivia Wilde (38) v priehľadných šatách bez podprsenky.

Odovzdávanie cien People's Choice Awards je výnimočné v tom, že oceňuje ľudí v oblasti zábavy, o ktorých hlasuje online široká verejnosť a fanúšikovia. Medzi hviezdami na červenom koberci sa tak neobjavili len hollywoodski herci, ale aj speváčky či populárne tváre z reality šou. Všetky fotoaparáty sa tak sústredili predovšetkým na červený koberec, ktorému tentoraz kraľovali sexi krásky.





Azda najviac pozornosti pútala speváčka Shania Twain (57), ktorá sa na odovzdávaní cien objavila v outfite s leoparďou potlačou, ktorý nápadne pripomínal jej outfit z roku 1997 v populárnom videoklipe ku skladbe That Don’t Impress Me Much. Napriek svojmu veku sa na červenom koberci pochválila tvárou bez vrások a sexi postavou s plným dekoltom a plochým bruškom. V súvislosti so speváčkou sa však šepká, že si k večnej mladosti pomáha estetickými zákrokmi. Shania počas večera zažiarila aj na pódiu sexi vystúpením a dokonca si prebrala cenu v kategórii hudobná ikona.

Shania Twain však nebola ani zďaleka jedinou kráskou, ktorá na červenom koberci žiarila. V odvážnych priehľadných šatách bez podprsenky pútala pozornosť herečka a expartnerka Harryho Stylesa Olivia Wilde. Tá vďaka priehľadnej látke ukázala viac, ako by sa na dámu patrilo. Porozchodový smútok však na nej nebolo vidieť a herečka sa počas celého večera široko usmievala a zvodne pózovala.

Zahanbiť sa nedala ani modelka Heidi Klum, ktorá stavila na krátke šaty s potlačou a vysoké biele čižmy. Na červenom koberci dokonca ochotne pózovala s fanúšikmi a fotila sa na selfíčka. O niečo horšie dopadli populárne krásky z klanu Kardashian. Khloé Kardashian (38) a jej matka Kris Jenner (67) si cenu prebrali v ponurých čiernych outfitoch, akoby si odovzdávanie cien pomýlili s funusom.

Na červenom koberci sa však objavili aj mnohé ďalšie hviezdy vrátane Ellen Pompeo, Carmen Electry, Kyle Richards, Kelly Clarkson, Sarah Michelle Gellar, Laverne Cox či Ryana Reynoldsa.

