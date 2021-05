Herečka Megan Fox, ktorú poznáme predovšetkým z filmu o Transformeroch, sprevádzala na koberci svojho partnera, speváka Machine Gun Kelly. Z ceremoniálu neodišiel naprázdno a domov si odniesol hneď dve ocenenia: jedno za najlepší rockový album a druhé za najlepšieho rockového umelca.

Ako to už býva zvykom, ešte pred samotným začiatkom sa celebrity prešli po červenom koberci, kde sa pred paparacmi predviedli v tých najlepších róbach. Megan Fox stavila na mimoriadne odvážny outfit, v ktorom jej prsia zakrýval iba kus čiernej látky. So svojím rockerom sa počas fotenia začali vášnivo bozkávať a miestami to vyzeralo, akoby zabudli, že nie sú vo svojej spálni, ale na červenom koberci. Keď sa ich jazyky prepletali jedna radosť, diváci si nemohli nevšimnúť detail, ktorý im takmer vypálil oči. Jazyk rockera bol totiž celý sfarbený na čierno.

Z ich erotického predstavenia určite nemala radosť speváčka Pink, ktorá na ceremoniál vzala svoje dve malé deti: Jamesona (4) a Willow (9). Pink mala na rozdiel od Megan Fox oblečené krásne ružové šaty s decentným výstrihom. Na udeľovaní hudobných cien Billboard Music Awards sa objavili aj speváčka Alica Keys, Priyanka Chopra s manželom Nickom Jonasom, ktorý bol moderátorom večera, a mnoho ďalších celebrít, ktoré sa na erotické divadlo Megan Fox a jej partnera pozerali s otvorenými ústami.

