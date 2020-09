Slávnostné odovzdávanie „televíznych Oscarov“ prebehlo pre koronavírus virtuálne. „Ahoj a vitajte na (odovzdávaní cien) pand-Emmy,“ zažartoval si v úvode moderátor Jimmy Kimmel. Tohtoročné udeľovanie sa konalo v prázdnom Staples Centre v Los Angeles, kde sa ku Kimmelovi pridalo len niekoľko hostí odovzdávajúcich trofeje oceneným, ktorí sa k šou pripájali videoprenosom z domu.

Tohtoročné pand-Emmy prepísalo históriu ihneď dvakrát. Okrem toho, že sa konali virtuálne, sošku si odniesla zatiaľ najmladšia výherkyňa. 24-ročná herečka Zendaya sa stala vôbec najmladšou držiteľkou Emmy v kategórii najlepšia dramatická herečka za svoj výkon v seriáli Euphoria, keď sa presadila v tvrdej konkurencii herečiek ako Jennifer Anistonová, Laura Linneyová, či Olivia Colmanová.

Zendaya sa najskôr ukázala na obrazovke v šatách, keď stála rovno v kuchyni, nakoniec však zavítala aj do štúdia. Svojou róbou oslnila tradične herečka Jennifer Anistonová, ktorá sa neskôr spojila aj so svojimi kolegyňami zo seriálu Priatelia. Niektorí herci a herečky však zo strachu z nákazy zostali doma, ani to ich však neodradilo od toho, aby sa nahodili do elegantných šiat. Dcéra speváčky Diany Ross si dokonca zaobstarala na záhrade červený koberec.