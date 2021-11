Jedna z najobľúbenejších akcií celebrít British Fashion Awards prilákala na červený koberec samé známe mená! Ceremoniál, ktorý sa koná od roku 1989, má vyzdvihnúť každého, kto nejakým spôsobom prispieva do sveta módy. A ako lepšie vzdať hold módnym návrhárom, ak nie prostredníctvom ich slávnostných šiat?

Svetové modelky, herečky a speváčky sa aj tento rok stretli v londýnskej Royal Albert Hall, aby sa predviedli v tom najlepšom, čo im módni návrhári ponúkajú. Spomedzi všetkých celebrít bola najväčšou hviezdou bývalá modelka prestížnej značky spodnej bielizne Victoria's Secret Adriana Lima (40), ktorá paparacom nezapózovala len na červenom koberci, ale aj sediac na schodoch pred barom rovno počas udeľovania cien. Tie si, mimochodom, odniesla matka slávnych Kardashianiek Kris Jenner (66) a americký módny návrhár Tommy Hilfiger (70).

Na červenom koberci nechýbala ani Demi Moore, ktorá stavila na čierno-sivú róbu s jemne odhalenými ramenami. Tmavovlasá herečka a modelka, ktorá budúci rok oslávi 60. narodeniny, vyzerala neuveriteľne mlado. Tohto roku v januári totiž podstúpila obľúbenú procedúru medzi celebritami, lifting tváre. Medzi svojimi kolegyňami nezaostávala ani speváčka Kylie Minogue (53), ktorá to na afterparty poriadne roztočila.

Kylie Minogue to na afterke poriadne roztočila. Zdroj: Profimedia

Oblečená v krátkych modrých ligotavých šatách pretancovala a prespievala celú noc. Na rovnako odvážnu róbu stavila aj herečka Kate Beckinsale, ktorá sa na koberci hrdo pochválila hlbokým výstrihom.

Svoje zastúpenie medzi celebritami mali aj mladšie ročníky. Modelka Stella Maxwell (31), Miss World z roku 2000 a súčasná herečka Priyanka Chopra (39), vzdialená sesternica princa Williama a Harryho Lady Amelia Windsor (26) či známa modelka Winnie Harlow (27) to síce neroztočili tak, ako ich staršie kolegyne, no ich róby stáli rozhodne za to!