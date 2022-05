Členovia švédskej formácie ABBA v zložení Björn Ulvaeus (77), Agnetha Faltskogová (72), Anni-Frid Lyngstadová (76) a Benny Andersson (75) majú už síce svoj vek, no takú veľkú udalosť, akou je premiéra ich jedinečného projektu s názvom ABBA Voyage, si nedali ujsť ani oni.

Napriek zdravotným ťažkostiam potvrdila svoju účasť speváčka Anni-Frid, ktorá má problémy s pohybom a prednedávnom absolvovala operáciu. Na premiére si pri chôdzi pomáhala paličkou. S kolegyňou Agnethou sa na premiére zladili do bielych farieb, verný farebnému kostýmu zostal ako jediný Benny Andersson. Na premiéru koncertu sa prišiel pozrieť aj švédsky kráľovský pár - kráľ Karol XVI. Gustáv a kráľovná Silvia.

Premiéra koncertného programu skupiny ABBA, v ktorom účinkujú digitálne avatary spevákov, sa v Londýne konala vo štvrtok večer. Denník The Guardian napísal, že diváci predstavenie sledovali so zatajeným dychom „a preto je ťažké si predstaviť, že by ďalší umelci nenasledovali“ príklad skupiny ABBA.

KK35 Londýn - Na snímke členky skupiny ABBA, sprava Agnetha Faltskogová a Anni-Frid Lyngstadová prichádzajú na premiéru koncertného programu skupiny ABBA, v ktorom účinkujú digitálne avatary spevákov, 26. mája 2022 v Londýne. Zdroj: Alberto Pezzali

Ulvaeus, jeden z autorov veľkých hitov skupiny, nedávno poskytol rozhovor americkej televízii CNBC a neskrýval v ňom nadšenie z projektu, ktorý pritom označil za "riskantný v mnohých ohľadoch". "Existuje riziko, že ľudia to neprijmú tak, ako očakávam. Že po koncerte odídu so slovami: Bolo to dobré, ale...," vysvetlil Ulvaeus. Zdôraznil pritom: "Chceme v divákoch vyvolať veľké emócie a dať im pocit, že sa zúčastnili na niečom, čo ešte nikdy nevideli".

Jedinečnosť celej šou majú pomôcť navodiť "ABBAtari", ktoré vznikli v štúdiu Industrial Light & Magic za aktívnej účasti hudobníkov skupiny ABBA. Ulvaeus v rozhovore pre CNBC hovoril o prípravách avatarov, počas ktorých členovia skupiny "celé dni tancovali na pódiu, mali na sebe tesné kostýmy a prilby plné senzorov".

Ubezpečil, že ABBAtari budú úplne novou kvalitou zábavy. "Sme priekopníkmi v oblasti vytvárania avatarov, ktorí sú digitálnymi kópiami ľudí - od pórov ich pokožky cez chĺpky v nose až po prvky, vďaka ktorým sa po chvíli zdá, že máte do činenia so živým človekom," dodal.