Elton John (74), Demi Lovato (28) a Usher (42) predstavovali len zlomok z prominentov, ktorí tento rok prišli do divadla Dolby Theater v Los Angeles.

Demi spolu s vychádzajúcou hviezdou H.E.R. (23) nevedomky zladili svoje šaty tým, že obe nimi chceli vzdať poctu legendárnemu Eltonovi, ktorý na akciu prišiel so svojím manželom Davidom Furnishom.

Mnohé z ocenených speváčok však neostalo len pri jednej garderóbe a krásky sa viackrát počas podujatia prezliekli. Taká Doja Cat (25), napríklad, vystriedala až trojo rôznych šiat, pričom jedny prevetrala špeciálne kvôli vystúpeniu na pódiu.

Po zmene siahla aj Demi Lovato, ktorá nedávno ohlásila, že už nechce byť identifikovaná ako žena, pretože sa necíti ani ako „slabšie“, no ani „silnejšie“ pohlavie (je teda nebinárna). Na galavečer dorazila v modrom kostýme s hlbokým výstrihom, no keď vzala do ruky mikrofón, akoby z oka vypadla Eltonovi Johnovi!

Z pánov najviac šokovali hlavne americkí reperi vrátane Machine Gun Kellyho (31). Ten aktuálne tvorí pár s krásnou herečkou Megan Fox (35), ktorú mu závidí kadekto.

Mužským chameleónom večera bol zase Usher, ktorý – podobne ako Doja Cat – vytiahol zo skrine až štyri rôzne obleky. Ťažko povedať, čo chcel viac; či to, aby ho bolo dobre počuť alebo dobre vidieť...

MÓDNA POLÍCIA z z iHeartRadio: