MÓDNA POLÍCIA Z ELVISA: Plastiková Priscilla, Limu NESPOZNÁTE a zo šiat Sharon Stone odpadnete!

To najlepšie na koniec? Medzinárodný filmový festival v Cannes v sobotu zatvára svoje brány, no na poslednej veľkolepej premiére to celebrity poriadne roztočili! Na slávnostnom premietaní filmu Elvis sa objavili samé zvučné mená, dokonca aj manželka zosnulého speváka, nestarnúca herečka Priscilla Presley (77)!