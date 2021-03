Väčšina hviezd a ocenených hercov a herečiek preto ostala doma a tradičný červený koberec vymenili za pohodlie luxusných obývačiek.

Ako sa nakoniec ukázalo, so Zlatými glóbusmi podujatie spájal nielen obmedzený formát, ale aj samotní výhercovia. Herečky ako Anya Taylor-Joy, Emma Corrin či Gillian Anderson po druhýkrát tento rok premenili nomináciu na sošku a porote ďakovali na diaľku, prostredníctvom video mostíkov.

Zradil ju pražský internet

Bohužiaľ, v prípade herečky známej z Aktov X, predstaviteľky agentky FBI Dany Scullyovej, radosť z výhry mierne pokazili technické problémy. Možno sa ale niet čomu čudovať, keďže išlo o video prenos naprieč svetom – Gillian sa totiž spojila s Los Angeles až z Prahy, kde momentálne nakrúca film či seriál „White Bird“. Česká hotelová wi-fi však na podujatie svetového formátu očividne nepostačila. Dúfajme len, že to herečka nespomenie v recenzii hotela!

Každopádne, Gillian Anderson si aj tentoraz vyslúžila poctu za to, ako bravúrne stvárnila „železnú“ britskú expremiérku Margaret Thatcher v seriáli The Crown (Koruna) z produkcie Netflixu. V rovnakej šou druhýkrát triumfovala aj 25-ročná Emma Corin, ktorú ocenili za to, ako zahrala mladú princeznú Dianu.

Medzi „soškových“ umelcov patrili napríklad aj Daniel Kaluuya, Boratova filmové dcéra z Bulharska Maria Bakalova, hviezda Star Wars John Boyega, Jason Sudeikis či Catherine O’Hara alias Kevinova mama zo Sám doma. Hlavným filmovým hitom bola snímka Nomadland (Krajina Nomádov), ktorá je aj favoritom na Oscara.

Po Zlatých glóbusoch a Critics' Choice Movie Awards nás 14. marca čakajú ešte Ceny Grammy, potom 21. marca Ceny Asociácie amerických scenáristov a nabitý bude aj apríl – 4. 4. sa uskutočnia Screen Actors Guild Awards (SAG), 11. apríla British Academy Film Awards (BAFTA) a sezónu 25. apríla zavŕšia neodmysliteľné Oscary, teda 93. ročník Cien Akadémie.

MÓDNA POLÍCIA Z Critics' Choice Movie Awards 2021: