MÓDA Z CANNES: Sharon s vražedne vysokým rozparkom, sexi Emily a odvážny výstrih tejto dámy! ×

Červený koberec opäť rozžiarili svetové celebrity! Na premiére filmu Crimes Of The Future na 75. ročníku filmového festivalu v Cannes to opäť žilo a pred fotografmi sa predviedli samé zvučné mená. Najviac prekvapila zvodná Sharon Stone!