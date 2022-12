Ocenenia Kennedyho centra sú každoročné vyznamenania udeľované tým, ktorí pôsobia v oblasti umenia, za celoživotný prínos americkej kultúre. Medzi tohtoročnými ocenenými nechýbala vrátane Clooneyho hudobná skupina U2, americká skladateľka kubánskeho pôvodu Tania León, americká speváčka a textárka Amy Grant a americká speváčka a herečka Gladys Knight.

Kennedyho ceny sa udeľujú už 45 rokov.

Tohtoročnému, v poradí 45. ročníku, kraľoval hollywoodsky pár George Clooney a jeho manželka Amal , ktorí na červenom koberci pútali najviac pozornosti. Libanonsko-britská právnička (44) oslnila v žiarivých strieborných šatách s odhalenými ramenami, zatiaľ čo George (61), ktorý bol jednou z ocenených osobností večera, vyzeral elegantne v čiernom smokingu.

Okrem svojej manželky mal George na červenom koberci aj ďalšiu roztlieskavačku: svoju kolegyňu Juliu Roberts (55), ktorá mala na sebe róbu Moschino s fotografiami Clooneyho vytlačenými na látke jej šiat. Spoločnosť jej robil manžel a kameraman Daniel Moder (53).

Gladys Knight Zdroj: Paul Morigi

Clooneymu sa dostalo podpory aj od kolegu z filmu Ocean's Eleven Matta Damona (52) a jeho manželky Luciany Barroso (46). Damon mal na sebe klasický čierny oblek a kravatu, zatiaľ čo jeho manželka mala na sebe priehľadné čierne šaty, ktoré doplnila striebornými náušnicami.

Ďalším elegantným párom večera bol hudobník Bono (62), ktorého kapela bola jedným z ocenených večera, s manželkou Ali Hewson (61), ktorá zažiarila v elegantných červených šatách.

Zdroj: Paul Morigi

Samotná prvá dáma Jill Biden ostala v akomsi tieni hollywoodskych celebrít. Napriek tomu, že sa očividne dobre bavila, v čiernych kvetinových šatách pôsobila medzi hviezdami nudne a nevýrazne.

Borat si podal Trumpa

A ako inak, núdza nebola ani o menší škandál. Počas večera sa o zábavu postaral herec Sacha Baron Cohen, ktorý na pódiu na chvíľu oživil svoju slávnu postavu kazašského televízneho novinára Borata. Počas svojho vystúpenia sa sústredil na aktuálne udalosti – konkrétne na politické zvrhnutie Donalda Trumpa a antisemitský pád Kanye Westa.

„Viem, že je tu prezident USA a...“ povedal Borat publiku. „Kde ste, pán Trump? Nevyzeráte tak dobre. Kam zmizlo vaše nádherné veľké brucho? A vaša pekná oranžová pokožka zbledla." Keď sa Joe Biden údajne usmial, Borat oslovil jeho manželku Jill: "Ale vidím, že máte novú ženu. Wau! Je veľmi sexi. Musím odvrátiť zrak..." zažartoval Cohen na margo Trumpovho tvrdohlavého popierania prehry v prezidentských voľbách. Tým sa však jeho vystúpenie ani zďaleka neskončilo.

Zdroj: Kevin Dietsch

Cohen, ktorý je sám Židom, sa potom zameral na Westa, ktorý nedávno chválil Hitlera, vyhlásil sa za nacistu a bol odstránený z Twitteru za zdieľanie obrázka svastiky. "Skôr ako budem pokračovať, poviem, že som veľmi rozrušený antisemitizmom v USA," povedal Borat. "Nie je to fér. Kazachstan je národom číslo jeden, ktorý drví Židov. Prestaňte kradnúť naše hobby. Zastavte kradnutie! Zastavte kradnutie!" Dodal: „Váš Kanye sa pokúsil presťahovať do Kazachstanu a dokonca si zmenil meno na Kazakhstanye West. Ale my sme povedali: Nie, je príliš antisemitský, dokonca aj pre nás," snažil sa žartovať.

