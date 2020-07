Problémy vo vzťahu si vyrozprávali pred 12 miliónmi svedkov! Herečka Jada Pinkett (48) vo svojej facebookovej talk šou priznala priamo pred manželom Willom Smithom (51) neveru. Ten na to matke svojich dvoch detí odpovedal, že je zázrak, že sa dnes ešte vôbec rozprávajú.

Smithovci pritom patria nielen k najslávnejším, ale aj najstabilnejším hollywoodskym párom. Zosobášili sa ešte v roku 1997, ich 23-ročný zväzok momentálne patrí vôbec k najdlhšie fungujúcim. Ako sa však zdá, ani zďaleka nejde o také ideálne manželstvo, aké majú napríklad Tom Hanks a Rita Wilson, Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones, Meryl Streep či Beckhamovci.

Will Smith s maželkou Jadou a deťmi. Zdroj: Getty

VIDEO: Red Table Talk s Willom Smithom

Jada Pinkett v rozhovore so Smithom pripomenula aj to, že pár sa v roku 2015 na istý čas rozišiel. S exmilencom a spevákom Augustom Alsinom (27), ktorý je od Jady o vyše 20 rokov mladší, sa zoznámila prostredníctvom syna Jadena (22). August mal vtedy len 23 rokov, no už bojoval s mentálnymi problémami, s ktorými mu Smithova manželka chcela pomôcť.

Jada Pinkett Smith s exmilencom Augustom Alsinom. Zdroj: Getty

Jada sa s ním, ako priznala, zaplietla. „Čo tým slovom myslíš?“ spýtal sa jej Smith narovinu. „Bol to vzťah, celkom jednoznačne,“ odpovedala mu neurčito na nepriamu otázku, či spolu udržiavali aj sexuálny styk. „To, že sa s tebou ešte rozprávam, je zázrak. Manželstvo nie je pre slabých, isté veci skrátka treba prekonať,“zakončil Smith. A to sa im aj podarilo: slávny pár si k sebe nakoniec opäť našiel cestu a dnes nemá problém rozoberať pred celým svetom ani takéto intímnosti.

Pozrite si aj: