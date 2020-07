Speváčka Lindsay Ellová (31) prehovorila o svojich najhorších zážitkoch. Keď mala ešte len 13 rokov, znásilnil ju muž, ktorého spoznala v kostole. O osem rokov neskôr bola znásilnená druhýkrát. O najhorších chvíľach v jej živote spieva aj v novej skladbe Make You. "Bola som znásilnená, keď som mala len 13 rokov, a stalo sa to znova, keď som mala 21. V piesni o tom rozprávam prvýkrát. Je ťažké o tejto veci hovoriť, je to niečo, s čím sa vysporiadávam stále každý deň. Obávala som sa, že som to pokazila a budem súdená. Myslela som si, že je môj život zničený," uviedla speváčka v rozhovore pre portál People a dodala, že rodičom sa so svojim bolestivým zážitkom zverila, až, keď mala 20 rokov.

Blonďatá kráska priznala, že, ako 13-ročná si prešla peklom, keď ju známy muž v kostole znásilnil. Hrôzostrašný scenár sa zopakoval aj o niekoľko rokov neskôr. Zdroj: instagram

O rok neskôr sa stala znova obeťou znásilnenia. "Tentoraz bol útok odlišný a viac násilný. Bola som emocionálne zjazvená. Mala som divný postoj k čomukoľvek týkajúceho sa tela, pretože som sa necítila bezpečne," opísala Lindsay svoje pocity.Textjej novej piesne odráža jej bolesť, ktorá po sexuálnom útoku ostala hlboko zakorenená v jej duši. "Niečo ti zobrali, než si to mohla niekomu dať. A cítiš sa špinavá, cítiš sa previnilá. Za to, čo ti urobili. V hrudi budeš mať dieru. Budeš sa nenávidieť, aj keď sa nemáš za čo. Postavíš si kvôli tomu pevnosť, kde nebudeš mať múry," znie srdcervúci text, ktorý je osobnou spoveďou zronenej krásky.

Nevzdala sa a pomáha ďalším

Tri roky po druhom znásilnení sa Lindsay rozhodla o svojom trápení prehovoriť. Navštívila organizáciu Youth for Tomorrow, ktorá pomáha mladistvým obetiam znásilnení vysporiadať sa so zlým zážitkom. Vtedy prvýkrát otvorene prehovorila o tom, čo sa jej stalo a svojich pocitoch. Sama tiež teraz založila hnutie Make You Movement, ktoré sa zameriava na pomoc znásilneným a zneužívaným. "Stále si so sebou nosím hanbu a vinu, ale beriem za ruku svoje 13-ročné ja a 21-ročné ja a bojujem s tým každý deň," dodala na záver charizmatická speváčka.

