Verili by ste, že od filmu Dobyvatelia stratenej archy, ktorý v roku 1981 odštartoval mániu „archeológa s klobúkom“, uplynulo počas víkendu už 40 rokov? Napriek tomu sa zdá, že vetrom ošľahaný dobrodruh Indiana Jones je po toľkých rokoch stále čiperný a do dôchodku sa nechystá. Jeho predstaviteľovi Harrisonovi Fordovi už síce ťahá na 80-ku, no namiesto toho, aby si užíval zaslúženú penziu, nakrúca v Anglicku už piate pokračovanie svetoznámej série.

Na Indiana Jonesa 5 čakajú fanúšikovia už od roku 2016, pričom do kín by sa mal film dostať 29. júla 2022. Keďže prípravy do veľkej miery skomplikovala pandémia covidu, štáb aj herci majú čo robiť.

Možno aj preto nemajú toľko času ukrývať pred svetom miesta, kde sa nový diel pripravuje, hoci zamaskovať obrovský vlak s nacistickými symbolmi či nákladiak plný trojkoliek so symbolmi Tretej ríše je asi nemožné. Vďaka tomu však už teraz vieme, že v piatom dieli sa Indy opäť postaví svojim úhlavným nacistickým nepriateľom, ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou povedie postava stvárnená hercom Madsom Mikkelsenom.

Zábery s vlakom sa nakrúcali v grófstve Yorkshire, na rovnakom mieste, kde len pred niekoľkými týždňami dovádzal Tom Cruise pri nakrúcaní nového Mission: Impossible. Následne sa filmový štáb presunul k hradu Bamburgh, kde vraj straší, v grófstve Northumberland. Odtiaľ pochádzajú aj prvé fotky Harrisona Forda v kostýme Indiana Jonesa, pričom nechýbajú ani ikonický klobúk, kožená bunda a bič.

Zábery s vlakom sa nakrúcali v grófstve Yorkshire, na rovnakom mieste, kde len pred niekoľkými týždňami dovádzal Tom Cruise pri nakrúcaní nového Mission: Impossible. Následne sa filmový štáb presunul k hradu Bamburgh, kde vraj straší, v grófstve Northumberland. Odtiaľ pochádzajú aj prvé fotky Harrisona Forda v kostýme Indianu Jonesa, pričom nechýbajú ani ikonický klobúk, kožená bunda a bič. Zdroj: Getty Images

Jedného z najslávnejších hollywoodskych hercov sa však podarilo odfotiť nielen na pľaci počas nakrúcania, ale aj v metropole Londýn. Ford si tam spravil radosť luxusnými hodinkami za vyše 5-tisíc eur, pričom majiteľa obchodu obdaroval vlastnoručne podpísanou zbierkou DVD filmov o Indiana Jonesovi, napísal britský denník Daily Mail.

Kto vie, možno výmenou za autogram dostal dobrú zľavu...

Už menej prívetivý a ochotný rozdávať autogramy však bol počas návratu do hotela, kde na neho striehli nedočkaví fanúšikovia. Tí sa s ním chceli aj odfotiť, no Ford takýto návrh rázne zamietol a priaznivcom dokonca vynadal.

Režim, ktorý by dal zabrať aj o polovicu mladšiemu

Aj napriek tomu, že Harrison má 78 rokov, je vo výnimočne dobrej kondícii. Ruky má samú žilu a svaly by mu mohol závidieť nejeden mladík. Vďačí za to extrémne prísnemu režimu, ktorý vraj dodržiava tak fanaticky, že by ste si podľa neho mohli nastaviť hodinky.

Vstane okolo obeda, naje sa, potom sadne na bicykel, ktorého cena sa pohybuje od 14-tisíc eur nahor, a prejde asi 60 km. Od šiestej večer potom 11 hodín, až do piatej rána, nakrúca film. Potom si dopraje 6-hodinový spánok vyspí, naobeduje a kolotoč sa začína znova. „Aj o polovicu mladší človek by mal čo robiť. To je ale zanietenie!“ okomentoval hercov životný štýl zdroj z prostredia filmového štábu, ktorého citoval britský Daily Mail.

Pozrite si aj: