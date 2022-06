Nespoznali by ste ho! Radek Filipi (38), priateľ speváčky Lucie Bílej (56), bol vždy chlap ako hora. Lenže na najnovších fotografiách vyzerá úplne inak. Veď sa naňho pozrite!

Radek Filip je síce stále riadny kus chlapa, ale je oveľa viac vyrysovaný a vyzerá fakt dobre. Bodaj by nie! Veď sa zaťal a schudol 33 kilogramov! Klobúk dole pred takým výkonom.

Je však pravda, že za výraznou zmenou sú zdravotné problémy. „Týždeň pred pretekmi som mal zápal bicepsu,“ povedal Radek Filipi v relácii TV Prima Showtime. Takže prestal dvíhať super ťažké činky, ale pustil sa do chudnutia a rysovania svalov. A vyšlo to!

Radek prezradil, ako sa mu to podarilo. „Je to polročná práca s Janom Turkom. Bola to moja osobná výzva, môj osobný súboj. Nakoniec sa nám podarilo dať dole 33 kg. Ďakujem, tréner, ideme ďalej…,“ napísal Radek na sociálnej sieti. Lucia môže byť na svojho priateľa hrdá!

