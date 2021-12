Lourdes Leon (25) už dávno nie je to malé dievčatko, ktoré sa kedysi skrývalo za kabát svojej slávnej matky. Dcéra Madonny sa modelingu venuje niekoľko rokov a aj keď má do budúcna iné plány, než pózovať pred fotografmi, v januárovom čísle magazínu PAPER má celú titulnú stranu len pre seba!

Madonnine fotografie, ako pózuje takmer úplne nahá v posteli, pričom jej "akože náhodou" občas z korzetu vykukne bradavka, obleteli všetky sociálne siete a získali si aj značné množstvo kritiky. Fanúšikovia nad jej zábermi s erotickým nádychom len nechápavo krútia hlavami, keďže v skutočnosti vyzerá úplne inak, než sa prezentuje. Pre Madonninu dcéru Lourdes sú však erotické zábery jej matky akousi inšpiráciou. Januárové vydanie časopisu PAPER bude venované práve jej mimoriadne odvážnym fotografiám.

Na sociálnej sieti Instagram, kde vystupuje pod prezývkou Lola, sa podelila aj so zábermi zo zákulisia. Lourdes má na nich kostým akoby z 90. rokov, ktorý jej zakrýva len intímne partie tela, pričom strieda jednu zvodnú pózu za druhou. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo sa na slávnostných udalostiach ako sú premiéry filmov či ocenenia objavuje prevažne s neoholeným podpazuším, na najnovších fotografiách si ho však dokonale oholila. Alebo že by to bol Photoshop?

Madonna so svojou dcérou Lourdes. Zdroj: Profimedia

Aj keď to tak zatiaľ nevyzerá, 25-ročná Lourdes má v živote iné priority než modeling. „Chcem robiť choreografie pre umelcov, ľudí, ktorí robia hudbu a pre vizuálnych umelcov. Chcem sa venovať hlavne choreografii," povedala Lorudes, ktorá si nechce budovať spevácku kariéru rovnako ako jej matka.

