KVÍZ Spoznáte hercov podľa ich filmových postáv? V rukách maskérov sa totiž poriadne zmenili!

Spoznáte hercov podľa ich filmových postáv? V rukách maskérov sa totiž poriadne zmenili!

Foto: ABC

V niektorých filmoch si herci vystačia len so svojím talentom, no niekedy to jednoducho chce ešte niečo viac. V rukách maskérov sa tak menia na príšery, záhadné bytosti či úplne iných, dávno zosnulých ľudí. Takéto zmeny dokážu byť natoľko radikálne, že práca šikovných členov filmového štábu je umeleckým dielom sama o sebe. Pozrite si 10 najlepších hereckých kostýmov a masiek a trúfnite si uhádnuť, kto sa pod hustou vrstvou mejkapu a umeliny ukrýva.