Legendárny Top Gun sa vrátil do kinosál minulý rok v máji vo svojom druhom pokračovaní a odvtedy zožal nesmierny úspech. Z pôvodných hercov si v ňom zahral len Val Kilmer (63) ako Iceman, Tom Cruise (60) ako Maverick a jeho láska Charlie v podaní Kelly McGillis (65) sa v snímke neobjavila. Prečo sa s ňou už nerátalo? A dnes by ste ju asi iba sotva spoznali ...

Pokračovaniu trháka o elitných pilotoch z programu Top Gun sa v kinách po celom svete podarilo zarobiť viac ako miliardu dolárov. Fanúšikovia boli nadšení, snímka si dokonca vyslúžila aj nomináciu na Oscara. Tieto nadšené reakcie by sa pravdepodobne nedostavili bez megahviezdy, poručíka Peta „Mavericka" Mitchella, ktorého stvárnil Tom Cruise. Rebelantský pilot sa tentoraz vrátil ako inštruktor elitných pilotov stíhačiek, ktorých mal pripraviť na nebezpečnú misiu.

Prirodzene sa čakalo, že sa znova objaví po boku krásnej inštruktorky Charlie, s ktorou mali žiť „šťastne až do smrti”. Herečku však vo filme Top Gun: Maverick tvorcovia vymenili za Jennifer Connelly (52) a po Kelly McGillis nebolo ani chýru, ani slychu.

Top Gun otvoril Tomovi Cruisovi a Kelly McGillis pomyselné brány do sveta Hollywoodu. Zdroj: Internet

Zatiaľ čo Cruise sa ukázal v perfektnej forme a so sexepílom večného mladíka, filmovú Charlie, žiaľ, nepostretol rovnaký osud. V jednom z rozhovorov herečka prezradila, že o nakrúcaní nebola informovaná, a teda, že sa s ňou vôbec nerátalo. Ona sama to vníma tak, že pre potreby súčasného filmového trhu je nepoužiteľná: „Som stará, tučná a vyzerám primerane svojmu veku,” priznala pre Entertainment Today. Uvedomuje si, že tieto ponuky prichádzať nebudú, a to najmä preto, lebo odmieta podstúpiť plastickú operáciu či zafarbiť si šedivé vlasy späť na blond.