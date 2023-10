Obľúbený film, ktorý sa často označuje za "vesmírne porno", oslávi v októbri 55. narodeniny. Barbarella, ktorej postavu stvárnila herečka Jane Fonda, mala premiéru v roku 1968, no na štipľavé a vyzývavé scény vo filme sa nezabudlo dodnes.

Barbarella je sci-fi film, ktorý režíroval Roger Vadim. Príbeh je inšpirovaný pôvodným, sexom nabitým komiksom umelca Jeana-Clauda Foresta, ktorý predstavuj vesmírne erotické dobrodružstvo astronautky Barbarelly z 41. storočia, ktorú vyslali hľadať vedca Duranda Duranda. Ten mal totiž vytvoril zbraň schopnú zničiť ľudstvo.

Film sa po premiére 11. októbra 1968 v New Yorku tešil obrovskému úspechu. V Severnej Amerike zarobil v tom roku približne 2,5 milióna dolárov a vo Veľkej Británii bol 2. najpopulárnejším v roku.

Po boku herečky Jane Fondy si vo filme zahrali aj John Philip Law, ktorý stvárnil Pygara, Marcel Marceau si zahral Profesora Pinga, Milo O'Shea sa predstavil ako zloduch Durand Durand a v snímke sa objavila aj Anita Pallenberg.

Nový film a obavy pôvodnej Barbarelly

Minulý rok sa objavili správy, že populárny film Barbarella sa dočká novej slávy. Plánuje sa totiž natočenie novej verzie filmu, kde si má zahrať hlavnú rolu herečka Sydney Sweeney. Tá je najviac známa zo seriálu Eufória, kde stvárňuje rolu tínedžerky Cassie.

Herečka Sydney Sweeney má byť novou Barbarellou. Zdroj: Getty Images

Jane Fonda (85) sa na začiatku tohto roka vyjadrila v rozhovore pre Hollywood Reporter, že sa snaží "nemyslieť na to", že by mala Sydney Sweeney stvárniť rolu Barbarelly, pretože "sa obáva, ako to dopadne".