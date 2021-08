Mesiac po tom, čo svet po prvýkrát šokovali Votrelci so Sigourney Weaver, žasli diváci v kinách nad hrôzostrašnou premenou herca Jeffa Goldbluma (68) na monštrum, ktoré dalo filmu názov – Mucha. Hlavnú rolu excentrického vedca Setha Brundla mal pritom pôvodne stvárniť Mel Gibson, no ten radšej išiel nakrúcať Smrtonosnú zbraň.

Jedným z dôvodov, pre ktoré Goldbluma najprv nezvažovali, bola skutočnosť, že nemal práve najvhodnejšiu tvár pre účely filmu. Veľký nos a nemalé uši robili maskérom počas premeny na príšeru problémy.

Sám Jeff na chvíle strávené v maskérni tiež nespomína práve s láskou, keďže latexová maska bola ťažká a navyše musel nehybne sedieť takmer päť hodín, kým na jeho telo aplikovali všetko potrebné.

Bola to však práve premena excentrického a fešného vedca na hmyziu príšeru, ktorá divákov v kinách pripútala k sedadlám. Dokonca aj filmoví kritici chválili nielen Goldblumov výkon, ale tiež špeciálne efekty a kostýmy. Novšie spracovanie spája s predchádzajúcou verziou z roku 1958 takmer rovnaký príbeh.

V oboch prípadoch ide o vedca, ktorý sa pokúša vyvinúť funkčný teleport, no keď zariadenie odskúša na sebe, do jeho modulu vletí mucha a ich DNA sa prepojí na molekulárnej úrovni. Výsledkom je postupná hrozivá transformácia muža na netvora, a to ako po psychickej, tak aj fyzickej stránke. Hoci ide o prvotriedne sci-fi, autori transformáciu na muchu zamýšľali ako metaforu na vážne choroby, ako napríklad rakovinu.

Nebyť Goldbluma, nezahrala by si vo filme ani jeho vtedajšia priateľka Geena Davis (65), ktorá v snímke stvárnila novinárku Veronicu. Bol to totiž práve Jeff, kto Geenu odporučil režisérovi Davidovi Cronenbergovi (78). Ten nakoniec svoje rozhodnutia určite neoľutoval; keď Mucha 15. augusta 1986 debutovala v kinách, zožala obrovský úspech. Rozpočet 9 miliónov dolárov sa filmárom niekoľkonásobne vrátil už počas prvého otváracieho víkendu, keď snímka zarobila vyše 60 miliónov dolárov.

