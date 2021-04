S krásnou Suri (15) už začína trieskať puberta: Predviedla štíhlu postavu a otrčila holé... ×

Suri Cruise, dcéra Toma Cruisa a Katie Holmes, rozhodne nikdy nepatrila medzi deti, ktorým by čokoľvek chýbalo. Katie ju od útleho veku obliekala do najdrahších kúskov a jej kroky sprevádzala ochranka. 18. apríla "hollywoodske zlatíčko" oslávilo už svoje 15. narodeniny a v uliciach New Yorku sa bez mamy predviedla ako poriadne číslo.