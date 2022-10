Bol to najočakávanejší film jesene, no po jeho premiére sa stal najnenávidenejším dielom tohto roka. Bohužiaľ, Marilyn Monroe († 36) nemá pokoj ani po smrti, ale to, že sa nedožila tohtoročnej snímky venovanej jej životu, je len úľavou pre nás všetkých.

Na filmovom festivale v Benátkach zožal film Blonde (Blondínka) štrnásťminútové ovácie, ale kritici a diváci ho označujú za „sexistický“, „krutý“ a za „jeden z najodpornejších filmov“, aké kedy boli natočené.

Ana de Armas vo filme Blonde ako Marilyn Monroe. Zdroj: Movie Stills DB

Film, ktorý režíroval Andrew Dominik, vychádza z románu Joyce Carol Oates a v hlavnej úlohe Marilyn sa predstaví kubánska herečka Ana de Armas (34). Dielo je tak síce založené na skutočnom príbehu a používa reálne mená osôb, ale nazvať ho faktografickým či nebodaj biografickým by bolo hrubou chybou.

Film Blondínka z dielne Netflixu je posmešným zobrazením Marilyn Monroe. Zdroj: Movie Stills DB

„Mala som tú obrovskú smolu, že som sa včera večer pozerala na Blonde na Netflixe - a poviem vám, že ten film je protipotratový, sexistický a vykorisťujúci,“ uviedla Steph Heroldová, výskumníčka v oblasti potratov na Kalifornskej univerzite v San Franciscu . „Scény s potratmi sú príšerné, rovnako ako celý film,“ dodala Heroldová.

Anketa Videli ste už film Blonde? Áno 14% Nie 86% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Producentom filmu je aj Brad Pitt. Zdroj: Pascal Le Segretain

Film Blonde je pravdepodobne jedným z najnepríjemnejších filmových zážitkov roka. Vtiahne vás do deja svojou vizuálnou stránkou, ale zároveň je to skutočne psychologicky veľmi nepríjemný film, ktorý stojí na fantastickom výkone Any de Armas.

„Vzhľadom na všetky ponižovania a hrôzy, ktoré Marilyn Monroe prežila počas svojich 36 rokov - rodinné tragédie, neprítomnosť otca, zneužívanie matky, čas v sirotinci, čas v detských domovoch, obdobie chudoby, nedôstojné filmové úlohy, urážky o jej inteligencii, boj s duševnou chorobou, problémy s užívaním návykových látok, sexuálne útoky, nenásytná pozornosť fanúšikov - je úľavou, že nemusela trpieť vulgárnosťami filmu Blonde, najnovšej nekrofilnej zábavy, ktorá ju zneužíva," napísal filmový kritik Manohla Dargis pre New York Times.

Blonde zahŕňa mnohé z najhorších momentov z osobného života hollywoodskej hviezdy vrátane násilia či sexuálneho zneužívania. Zdroj: Movie Stills DB

Používatelia Netflixu tvrdia, že film museli vypnúť už po 20 minútach, pretože v nich zanechal pocit "znechutenia". "Pokúsila som sa pozrieť Blonde. Nedokázala som stráviť viac ako 20 minút takmer z 3 hodín. Tých 20 minút bolo veľmi krutých a srdcervúcich," napísala žena na sociálnu sieť Twitter.

Zatiaľ čo výkon Any de Armas sa stretol so všeobecným uznaním, samotný film vzbudil pobúrenie pre zobrazenie sexuálneho obťažovania, zneužívania a traumatizovania Marilyn Monroe. Zdroj: Movie Stills DB

Ďalší divák sa rozčuľoval: "[Tento] hrozný film dehumanizuje veľmi skutočnú a zložitú osobu. Keďže nemá žijúcich príbuzných, nemá sa jej kto zastať. Blondínka je nechutná a je to zlé dielo." Iná osoba napísala: "Klamala by som vás, keby som povedala, že výprava, kamera a výkon Any de Armas sú hrozné, pretože vôbec nie sú, ale je ťažké oceniť tieto veci, keď to, čo sledujete na plátne, je odporné."

"Nepozerajte Blonde," prosil svojich sledovateľov na Twitteri ďalší divák. "Je to príšerné zobrazenie Marilyninho života a nerobí nič, čo by jej skutočne vzdalo poctu."

Austrálsky režisér Andrew Dominik a Ana de Armas. Zdroj: Jordan Strauss

Režisér Andrew Dominik v rozhovore pre ScreenDaily povedal, že ak sa ľuďom film nepáči, je to "problém divákov", pričom použil aj vulgárne slová. Pre portál Vulture tiež povedal, že sa v ňom "nájde niečo, čo urazí každého", a pre Collider dodal, že verí, že to bude "jeden z desiatich najlepších filmov, aké kedy vznikli".