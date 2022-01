KLAMALA? Adele vraj nezrušila koncerty pre covid: Problémom bola údajne ONA SAMA! ×

Speváčka Adele (33) vydala minulý rok svoj štvrtý štúdiový album s názvom "30", ktorý okamžite ovládol hudobné hitparády - predovšetkým jej nová pieseň Easy On Me, ktorá má na Youtube viac ako 200 miliónov vzhliadnutí. O to väčšie bolo sklamanie fanúšikov, keď svoje veľké turné v Las Vegas zrušila len 24 hodín pred začiatkom. Dôvodom mali byť členovia štábu pozitívni na covid. No je to skutočne pravda?