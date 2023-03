Vyslúžilý nájomný zabijak John Wick v podaní Keanu Reevesa sa už 23. marca vráti v štvrtom pokračovaní rovnomennej série. Štvrtý diel má zatiaľ podľa prvých recenzií našliapnuté na to, aby sa stal vôbec najúspešnejším v rámci tejto akciou nabitej frančízy.

Nestáva sa veru často, že by filmová séria postupne gradovala takým spôsobom ako práve John Wick. Zatiaľ najdlhší diel je podľa kritikov skrátka vo všetkom lepší než tie predchádzajúce.

Recenzie na známom agregátore Rotten Tomatoes sa zhodujú v tom, že formálne oblečený Keanu, ktorý zabíja nepriateľov s chirurgickou presnosťou a takmer až umeleckým štýlom, nikdy neomrzí.

V najnovšej časti sa Wick pustí do boja so šéfmi podsvetia, ktorí na neho vypísali odmenu – a keďže ani niekto s jeho schopnosťami nemôže bojovať s celým svetom a vyhrať (hoci veríme, že John by dokázal remizovať), východiskom z tejto zdanlivo bezvýchodiskovej situácie je boj muža proti mužovi.

Duel, ktorý rozhodne o všetkom.

John Wick 4 má na Slovensku premiéru už 23. marca. Zdroj: Forum Film

Okrem Keanu Reevesa sa v štvrtom diele vrátia napríklad aj Laurence Fishburn ako kráľ žobrákov, Ian McShane alias riaditeľ hotela Continental či Lance Reddick, stoický hotelový komorník.

Hoci má John Wick 4 až 169 minút (takmer tri hodiny), nudiť sa podľa prvých recenzií nebudeme. „Každá jedna sekunda je napriek tomu využitá. Môže ísť o zatiaľ najlepšie pokračovanie,“ okomentoval film Eric Eisenberg z webu CinemaBlend. „Je to preplnený darček pre wickovských fanúšikov,“ dodal redaktor magazínu Variety Owen Gleiberman.

Ak by sme mali aktuálne hodnotenia Johna Wicka 4 zhrnúť jednou vetou, povieme, že ide o kombináciu humoru, akcie a miestami aj správne dávkovanej absurdity. Ak vás teda predchádzajúce diely bavili, ten štvrtý si nesmiete nechať ujsť.

A ak ste predchádzajúce tri časti nevideli, nuž, do 23. marca, kedy má John Wick 4 premiéru, si ich ešte stíhate pozrieť!