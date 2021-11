Seriál Beverly Hills 90210 valcoval naše obrazovky ešte v 90. rokoch. Napriek tomu, že zub času hlavných hrdinov nešetril, cesty niektorých z nich sa ani po rokoch nerozišli. Predstaviteľky seriálovej Donny a Kelly ostali priateľkami dodnes a okrem minulosti spojenej so seriálom majú spoločné ešte niečo. Obe herečky sú hrdými maminami, ktoré sa rady pochvália svojimi dcérami.

Herečky Jennie Garth a Tori Spelling neostali priateľkami len na televíznych obrazovkách. Obe hviezdy kultového seriálu sa dodnes stretávajú a navzájom podporujú v ťažkých životných chvíľach. Takou je nepochybne aj aktuálny rozvod seriálovej Donny, ktorej pre neveru stroskotalo manželstvo. Na herečke teraz ostala starostlivosť o jej päť detí, ktorými sa rada pochváli aj na sociálnej sieti Instagram podobne, ako jej seriálová kolegyňa a predstaviteľka krásnej Kelly.

Zatiaľ však čo dcéra Jennie Garth, ktorá nedávno oslávila svoje 15. narodeniny, žne na sociálnej sieti samú chválu a komplimenty, podobne, ako jej ďalšie dve dcéry, za podobnosť so svojou slávnou mamou, o čosi horšie to má najstarší potomok Tori Spelingovej. Pod nedávno zverejneným záberom sa totiž objavili nepríjemné komentáre fanúšikov, ktorí sa nevedeli zhodnúť na tom, či je na zábere chlapec alebo dievča. Herečku tieto správy poriadne rozrušili. Nešlo totiž o fotografiu jej dcéry, ale o záber so synom Liamom.

Herečka sa však pred časom pochválila aj fotografiami svojej dcéry, ktorá kráča v jej šľapajach a objavila sa dokonca v reklame na kozmetiku. Čo poviete, "pomamili" sa mladé slečny? Alebo sa vôbec na slávne herečky nepodobajú?

