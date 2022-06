Je neuveriteľné, že má už 75 rokov! Speváčka Helena Vondráčková vystupuje s rovnakou vervou a nadšením. V týchto dňoch jazdí so svojou koncertnou šnúrou po Čechách i Slovensku. A odhalila tak jednu svoju slabosť!

Helena Vondráčková je nielen úžasná speváčka, ale aj elegantná dáma. Zrejme sa ešte nestalo, aby bola nevhodne oblečená. Vždy má šaty, v ktorých vynikne jej štíhla postava - o ktorú sa, mimochodom, vzorne stará. Každé ráno cvičí, uprednostňuje ľahké jedlá a ako už dávnejšie prezradila, po 17. hodine neje.

Takže si aj vo svojom veku môže dovoliť obliecť obtiahnuté transparentné šaty, ktoré nemilosrdne odhalia chybičky postavy. Lenže Helena Vondráčková v nich vyzerá výborne.

A nie je to len dáma s vycibreným vkusom! Stále je to aj vynikajúca speváčka, ktorá v posledných pár dňoch spievala v Čechách, v Poľsku aj na Slovensku. Plné sály jej potvrdili, že na to ešte stále má!

Videli sme ju v rôznych farbách aj v rôznych strihoch šiat. Keď sme však prezerali fotografie z Facebooku Heleny Vondráčkovej z posledného pol roka, zistili sme, že má jednu slabosť. Aby sme boli presní: má slabosť na jedny šaty. Ktoré? Pozrite si vo fotogalérii! Ale musíte uznať, že jej veľmi pristanú!

