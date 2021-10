Podobne ako jeho otec princ Charles, aj britský princ William patrí k najnudnejším členom kráľovskej rodiny. Žiadne silné reči, žiadne škandály, strohé oblečenie a diplomatické frázy. Teda to pri Willovi platilo aspoň donedávna, pretože po premiére novej bondovky, ktorú navštívil so svojou manželkou Kate, v sebe budúci následník trónu akoby objavil nepoznanú odvahu!

Zatúžil byť trochu ako James Bond? Odkedy princ William absolvoval svetovú premiéru filmu Nie je čas zomrieť, kráľovskí fanúšikovia ho nespoznávajú. Najprv sa verejne pustil do miliardárov Jeffa Bezosa a Richarda Bransona, že investujú čas a prostriedky na zábavné lety do vesmíru namiesto toho, aby zachraňovali Zem sužovanú klimatickými zmenami, a potom sa prvýkrát „ohákol” ako nejaký drsniak z bondovky. Že by zvažoval účasť na kastingu pri hľadaní nového agenta 007? Pozícia je, koniec koncov, po Craigovom odchode voľná...

William sa azda úplne prvýkrát objavil na červenom koberci v niečom inom než v tuctovom čiernom obleku. Princ mal na sebe kašmírové sako tmavozelenej farby, až na farbu veľmi podobné tomu, aké si na premiéru najnovšej bondovky v Londýne obliekol jej titulný hrdina, britský herec Daniel Craig.

Kate a Daniel Craig. Zdroj: Tim P. Whitby

Večerný outift princa Williama má však oveľa hlbší zmysel, než by sa na prvý pohľad zdalo. Podujatie, ktoré s Kate navštívili, sa totiž nieslo v duchu ochrany životného prostredia. Vojvoda s vojvodkyňou tomu, prirodzene, prispôsobili aj svoje outfity.

Kráľovská nadácia v Londýne udeľuje päť ocenení s názvom Earthshot každý rok tým, ktorí prídu s originálnym riešením na pomoc k ochrane životného prostredia. William a Kate tento rok hostí poprosili, aby si obliekli večerné róby, ktoré sú šetrné k našej planéte, a taktiež, aby sa na ceremoniál nedopravili súkromnými lietadlami.

Na odovzdávaní cien sa objavil aj spevák Ed Sheeran. Zdroj: WPA Pool

Väčšina celebrít si tak obliekla to, čo už niekedy na sebe mala. Princ William mal už spomínané tmavozelené sako oblečené pred dvomi rokmi a Kate zas „oprášila” šaty Alexandra McQueena takmer za 5-tisíc eur, ktoré mala na sebe pred 10 rokmi na odovzdávaní hudobných cien v Los Angeles.

Nuž ktovie, či si večer pred samotnou akciou Will pred zrkadlom netrénoval frázu: „William. Princ William”.

